Володин обвинил Байдена и Зеленского в мировом голоде

28 мая 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин уверен, что санкции против РФ приведут к голоду во всем мире Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Действия президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского, в частности, антироссийские санкции спровоцируют голод по всему миру. Об этом предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Принятые санкции были необдуманны. Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских. Все это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира. Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что намерение США и Евросоюза освободить хранилища Украины от запасов зерна для нового урожая приведет к дефициту продовольствия, так как не во всех регионах страны проведены весенне-полевые работы. По его словам, в первую очередь пострадают сами украинцы. Володин также напомнил про запрет ЕС на поставку удобрений из России и Белоруссии, из-за чего западные страны уже столкнулись с их дефицитом. Ранее вице-премьер Александр Новак также говорил о том, что санкции приведут к беспрецедентному росту цен на удобрения и падению урожаев ряде регионов, что спровоцирует голод на целых континентах, прежде всего в Африке. Данную проблему признает и сам Запад. По словам главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Торрейро, если не удастся решить кризис на рынке удобрений, мир ждет серьезная проблема с продовольствием. Ранее страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. При этом санкционное давление на Россию продолжается с 2000-х годов и несет негативные последствия для самих западных стран, в частности, рост инфляции и нарушение логистических цепочек.

Действия президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского, в частности, антироссийские санкции спровоцируют голод по всему миру. Об этом предупредил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Принятые санкции были необдуманны. Ударили прежде всего по тем странам, которые и так испытывали проблемы с продовольствием. Привели к росту цен на зерно во всех государствах, в том числе европейских. Все это может в конце текущего года спровоцировать голод во многих странах мира. Байден и Зеленский добьются своего — войдут в историю как президенты, устроившие голодомор на планете», — написал Володин в своем telegram-канале. Он отметил, что намерение США и Евросоюза освободить хранилища Украины от запасов зерна для нового урожая приведет к дефициту продовольствия, так как не во всех регионах страны проведены весенне-полевые работы. По его словам, в первую очередь пострадают сами украинцы. Володин также напомнил про запрет ЕС на поставку удобрений из России и Белоруссии, из-за чего западные страны уже столкнулись с их дефицитом. Ранее вице-премьер Александр Новак также говорил о том, что санкции приведут к беспрецедентному росту цен на удобрения и падению урожаев ряде регионов, что спровоцирует голод на целых континентах, прежде всего в Африке. Данную проблему признает и сам Запад. По словам главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Торрейро, если не удастся решить кризис на рынке удобрений, мир ждет серьезная проблема с продовольствием. Ранее страны Запада ввели жесткие санкции против России из-за начала спецоперации на Украине. При этом санкционное давление на Россию продолжается с 2000-х годов и несет негативные последствия для самих западных стран, в частности, рост инфляции и нарушение логистических цепочек.