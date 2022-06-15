Пушилин: ДНР войдет в состав России как отдельный субъект

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Денис Пушилин рассказал о планах по присоединению ДНР к РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Донецкая народная республика может войти в состав России как субъект, однако от названия «Донецкая область» власти ДНР хотят отказаться из-за ассоциаций с украинским прошлым. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В интервью журналисту RT Антону Красовскому на вопрос, войдет ли ДНР в состав РФ как Татарстан (то есть как отдельный субъект), Пушилин ответил утвердительно. Статус области главе ДНР не нравится. «Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к украинскому прошлому», — заявил Пушилин в интервью, опубликованном на Rutube.

Он уточнил, что власти ДНР намерены вернуться к конституционным границам Донецкой области. После этого, как отмечает Пушилин, будет проведен референдум или опрос жителей, однако он уверен, что все выступят за присоединение к России.

Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов. Пушилин ранее уже заявлял о намерении республик Донбасса войти в состав РФ после окончания спецоперации, передает «Национальная служба новостей».

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Донецкая народная республика может войти в состав России как субъект, однако от названия «Донецкая область» власти ДНР хотят отказаться из-за ассоциаций с украинским прошлым. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. В интервью журналисту RT Антону Красовскому на вопрос, войдет ли ДНР в состав РФ как Татарстан (то есть как отдельный субъект), Пушилин ответил утвердительно. Статус области главе ДНР не нравится. «Донецкая область плохо даже звучит. Это несколько отсылает нас к украинскому прошлому», — заявил Пушилин в интервью, опубликованном на Rutube. Он уточнил, что власти ДНР намерены вернуться к конституционным границам Донецкой области. После этого, как отмечает Пушилин, будет проведен референдум или опрос жителей, однако он уверен, что все выступят за присоединение к России. Президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. После чего он объявил спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Такое решение было принято в связи с многолетним геноцидом жителей Донбасса, которому они подвергались со стороны украинских националистов. Пушилин ранее уже заявлял о намерении республик Донбасса войти в состав РФ после окончания спецоперации, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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