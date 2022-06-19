FT: на Украине недовольны итогами визита Шольца и Макрона

19 июня 2022 в 11:17 Размер текста - 17 +

Украина продолжает требовать увеличения военных поставок от ЕС, несмотря на обещания французского лидера, сообщают в СМИ Фото: Официальный сайт президента Украины Официальных лиц Украины не удовлетворили итоги переговоров лидеров Германии, Франции, Италии и Румынии с президентом Владимиром Зеленским. Западные партнеры не выполняют обещаний по объемам военных поставок, а предоставление статуса кандидата в ЕС не обеспечит Украину немедленным присоединением к союзу, объяснили в своей статье обозреватели международного издания Financial Times. «Вопрос оружия продолжает нависать над отношениями между Украиной и ее союзниками. Советник президента Михаил Подоляк ранее написал в Twitter, что Украине нужны 1000 гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 бронемашин и 1000 беспилотников, чтобы достичь паритета с Россией. Оборудование, которое западные страны обязались предоставить до сих пор, далеко не соответствует требованиям», — пишут авторы. Требование президента Франции Эммануэля Макрона о немедленном предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС также может быть неоднозначно оценено украинскими властями. «Нет никакой гарантии, что лидеры ЕС, собравшиеся на саммите в Брюсселе на следующей неделе, последуют этой рекомендации. Даже если они это сделают, это будет долгий путь. Новый член ЕС, Хорватия, присоединилась к блоку в 2013 году, через девять лет после получения статуса кандидата, в то время как Северная Македония все еще ждет 17 лет после того, как стала страной-кандидатом», — объясняют в издании. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне специальной операции РФ. По итогам переговоров французский лидер Эммануэль Макрон выступил с заявлением о необходимости немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз. Однако ранее президент Франции утверждал, что процесс вступления Украины может затянуться на несколько десятилетий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Официальных лиц Украины не удовлетворили итоги переговоров лидеров Германии, Франции, Италии и Румынии с президентом Владимиром Зеленским. Западные партнеры не выполняют обещаний по объемам военных поставок, а предоставление статуса кандидата в ЕС не обеспечит Украину немедленным присоединением к союзу, объяснили в своей статье обозреватели международного издания Financial Times. «Вопрос оружия продолжает нависать над отношениями между Украиной и ее союзниками. Советник президента Михаил Подоляк ранее написал в Twitter, что Украине нужны 1000 гаубиц, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 бронемашин и 1000 беспилотников, чтобы достичь паритета с Россией. Оборудование, которое западные страны обязались предоставить до сих пор, далеко не соответствует требованиям», — пишут авторы. Требование президента Франции Эммануэля Макрона о немедленном предоставлении Украине статуса кандидата в ЕС также может быть неоднозначно оценено украинскими властями. «Нет никакой гарантии, что лидеры ЕС, собравшиеся на саммите в Брюсселе на следующей неделе, последуют этой рекомендации. Даже если они это сделают, это будет долгий путь. Новый член ЕС, Хорватия, присоединилась к блоку в 2013 году, через девять лет после получения статуса кандидата, в то время как Северная Македония все еще ждет 17 лет после того, как стала страной-кандидатом», — объясняют в издании. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги и президент Румынии Клаус Йоханнис посетили Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне специальной операции РФ. По итогам переговоров французский лидер Эммануэль Макрон выступил с заявлением о необходимости немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз. Однако ранее президент Франции утверждал, что процесс вступления Украины может затянуться на несколько десятилетий.