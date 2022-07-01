Сенатор Пушков разочаровался в Германии из-за Украины

02 июля 2022 в 01:26 Размер текста - 17 +

ФРГ терпит оскорбления украинских властей из-за Степана Бандеры, считает Алексей Пушков Фото: Сергей Шадрин © URA.RU Запад, и в первую очередь Германия, терпит «всю эту агрессивную ересь», вплоть до унижений в сторону лидеров стран. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков за высказанные ранее сомнения посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о том, что Степан Бандера повинен в геноциде евреев и других народов. «Лицо украинской „дипломатии“ во всей его красе. Не только Израиль, но и другие страны в шоке. И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны», — написал Пушков в своем telegram-канале. Посольство Израиля в Германии раскритиковало посла Украины в ФРГ Мельника за сомнения в том, что Степан Бандера повинен в геноциде евреев и других народов. А также за то, что он «дистанцируется от этого», сообщал ранее Signal. Украина находилась под влиянием идеологии украинского националиста Бандеры, чьи последователи убили сотни тысяч евреев, цыган, поляков и русских. Такое мнение в статье для Consortium News выразил бывший разведчик армии США Скотт Риттер. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Запад, и в первую очередь Германия, терпит «всю эту агрессивную ересь», вплоть до унижений в сторону лидеров стран. Такое мнение высказал российский сенатор Алексей Пушков за высказанные ранее сомнения посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о том, что Степан Бандера повинен в геноциде евреев и других народов. «Лицо украинской „дипломатии“ во всей его красе. Не только Израиль, но и другие страны в шоке. И тем не менее западный мир, и прежде всего Германия, проглатывает всю эту агрессивную ересь, вплоть до прямых оскорблений в адрес руководителей страны», — написал Пушков в своем telegram-канале. Посольство Израиля в Германии раскритиковало посла Украины в ФРГ Мельника за сомнения в том, что Степан Бандера повинен в геноциде евреев и других народов. А также за то, что он «дистанцируется от этого», сообщал ранее Signal. Украина находилась под влиянием идеологии украинского националиста Бандеры, чьи последователи убили сотни тысяч евреев, цыган, поляков и русских. Такое мнение в статье для Consortium News выразил бывший разведчик армии США Скотт Риттер.