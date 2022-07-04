Лавров назвал грабежом блокировку счетов РФ и Венесуэлы в США

Сергей Лавров сделал заявление о нарушении социально-экономических прав граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Россия и Венесуэла считают блокировку Америкой активов стран грабежом. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«[С главой МИД Карлосом Фариа] сошлись во мнении, что действия США по блокированию на зарубежных счетах активов суверенных государств — это не просто неприкрытый грабеж неугодных режимов в духе Дикого Запада. А грубое нарушение социально-экономических прав граждан», — заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой, трансляция мероприятия проходила на телеканале «Россия 24».

По его мнению, такие действия направлены на то, чтобы подорвать основы венесуэльской экономики. Однако, по его словам, Россия будет помогать Венесуэле в этом вопросе.

По итогам 2021 года товарооборот между Россией и Венесуэлой увеличился почти на 50% — до 149,7 млн долларов США, а в первой половине 2022 года эта тенденция продолжила укрепляться, передает RT. Ранее сообщалось, что глава МИД Венесуэлы совершит в Россию рабочий визит с 3 по 5 июля, пишет «Федеральное агентство новостей».

Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. С этого времени страны Запада ввели против РФ жесткие санкции. Так, США заморозили более 300 миллиардов долларов активов РФ — это половина активов Центробанка. Однако российские власти уже ввели несколько антикризисных пакетов помощи как бизнесу, так и обычным людям.

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