В Великобритании появился первый кандидат на пост Джонсона

07 июля 2022 в 05:58 Размер текста - 17 +

Генпрокурор Британии намерена сменить на посту премьера Джонсона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен уйти в отставку. С таким заявлением выступила генпрокурор страны Суэлла Браверман. При этом она не исключила, что в будущем может выдвинуть свою кандидатуру на его пост. «Пришло время для премьер-министра уйти в отставку», — сказала Браверман в интервью телеканалу ITV, добавив, что для Джонсона «несостоятельно» оставаться лидером. Отвечая на вопрос по поводу возможного выдвижения на пост премьер-министра, генпрокурор заверила, что нахождение на этой должности было бы для нее «величайшей честью». «Поэтому, да, я попробую», — пояснила Браверман. Менее чем за сутки несколько десятков членов правительства Великобритании покинули свои посты. Агентство Reuters писало, что Джонсону грозит отставка после ухода двух министров из правительства. К этому его призывали и покинувшие посты министры. Однако сам Джонсон заявил кабинету министров, что он не уйдет в отставку. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Действующий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон должен уйти в отставку. С таким заявлением выступила генпрокурор страны Суэлла Браверман. При этом она не исключила, что в будущем может выдвинуть свою кандидатуру на его пост. «Пришло время для премьер-министра уйти в отставку», — сказала Браверман в интервью телеканалу ITV, добавив, что для Джонсона «несостоятельно» оставаться лидером. Отвечая на вопрос по поводу возможного выдвижения на пост премьер-министра, генпрокурор заверила, что нахождение на этой должности было бы для нее «величайшей честью». «Поэтому, да, я попробую», — пояснила Браверман. Менее чем за сутки несколько десятков членов правительства Великобритании покинули свои посты. Агентство Reuters писало, что Джонсону грозит отставка после ухода двух министров из правительства. К этому его призывали и покинувшие посты министры. Однако сам Джонсон заявил кабинету министров, что он не уйдет в отставку.