МО: боевики ВСУ поджигают поля с зерном вертолетами и артиллерией

18 июля 2022 в 23:49 Размер текста - 17 +

ВСУ намеренно сжигают поля с зерном в Запорожской и Харьковской областях Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские боевики поджигают поля с зерновыми культурами вертолетами и артиллерией в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, чтобы обвинить ВС РФ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии», — заявил он в ходе брифинга. Также, по его словам, в Калиновке Бахмутского района ДНР на территории зернохранилища националисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил РФ, «провоцируя их на ответный огонь». Как отметил Мизинцев, указанные провокации проводятся на фоне «не прекращающейся истерии „цивилизованного“ Запада» и ложных обвинений в адрес Москвы. «В ближайшее время сфабрикованные материалы о якобы бесчинствах русских планируется широко распространить через западные и украинские СМИ», — предупредил генерал-полковник. В ходе спецоперации РФ, нацеленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, Киев регулярно устраивает провокации с целью дискредитации российской армии. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Украинские боевики поджигают поля с зерновыми культурами вертолетами и артиллерией в Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях, чтобы обвинить ВС РФ. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областях военнослужащие ВСУ совместно с боевиками националистических батальонов целенаправленно осуществляют поджоги полей с зерновыми культурами с использованием вертолетов и артиллерии», — заявил он в ходе брифинга. Также, по его словам, в Калиновке Бахмутского района ДНР на территории зернохранилища националисты разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают позиции Вооруженных сил РФ, «провоцируя их на ответный огонь». Как отметил Мизинцев, указанные провокации проводятся на фоне «не прекращающейся истерии „цивилизованного“ Запада» и ложных обвинений в адрес Москвы. «В ближайшее время сфабрикованные материалы о якобы бесчинствах русских планируется широко распространить через западные и украинские СМИ», — предупредил генерал-полковник. В ходе спецоперации РФ, нацеленной на денацификацию и демилитаризацию Украины, Киев регулярно устраивает провокации с целью дискредитации российской армии. Ранее стало известно, что националисты планируют взорвать в Славянске детский сад вместе с персоналом, чтобы обвинить Вооруженные силы РФ в неизбирательных обстрелах. Также сообщалась о намерениях ВСУ стереть Авдеевку с лица земли и обвинить в этом российские войска.