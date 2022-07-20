Лавров заявил, что начало спецоперации принесло ему облечение

20 июля 2022 в 16:38 Размер текста - 17 +

Спецоперация положила конец издевательствам над жителями Донбасса, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начало специальной военной операции на Украине принесло облегчение, поскольку РФ смогла пресечь издевательства над жителями Донбасса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Очень долгие годы мы не могли ответить на вопрос не только жителей Донбасса, но и также многих наших граждан, доколе можно позволять издеваться над здравым смыслом, народом, резолюцией Совета Безопасности и всем тем, что было с этим сопряжено и саботировалось внаглую», — сказал Лавров в интервью РИА «Новости» и RT. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Глава МИД подчеркнул, что понимал неизбежность действий России. Однако на вопрос о том, знал ли он о сроках начала спецоперации, ограничился замечанием, что это «не его секрет». Ранее Сергей Лавров заявил, что цели спецоперации перестали ограничиваться территориями ЛНР и ДНР. Теперь географические задачи России расширились и включают ряд других территорий. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Начало специальной военной операции на Украине принесло облегчение, поскольку РФ смогла пресечь издевательства над жителями Донбасса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Очень долгие годы мы не могли ответить на вопрос не только жителей Донбасса, но и также многих наших граждан, доколе можно позволять издеваться над здравым смыслом, народом, резолюцией Совета Безопасности и всем тем, что было с этим сопряжено и саботировалось внаглую», — сказал Лавров в интервью РИА «Новости» и RT. Трансляция шла на телеканале «Россия 24». Глава МИД подчеркнул, что понимал неизбежность действий России. Однако на вопрос о том, знал ли он о сроках начала спецоперации, ограничился замечанием, что это «не его секрет». Ранее Сергей Лавров заявил, что цели спецоперации перестали ограничиваться территориями ЛНР и ДНР. Теперь географические задачи России расширились и включают ряд других территорий.