Из-за НАТО авиакомпания «Ямал» отменила рейс тюменцев

25 июля 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Об отмене чартера пассажиры узнали за месяц до вылета в отпуск Фото: Денис Моргунов © URA.RU Санкции НАТО, Евросоюза и США в отношении России заставили авиакомпанию «Ямал» отменить чартеры в Турцию, из-за чего тюменцы лишились возможности улететь на отдых в Анталию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour, у которого горожане приобрели путевки. «В связи с введением ограничительных мер в отношении РФ со стороны НАТО, Евросоюза, США и других недружественных стран, связанных со спецоперацией на Украине, в том числе из-за запрета полетов над определенными территориями, а/к „Ямал“ была вынуждена отменить чартеры. ООО „ЮНИТУР-2007“ не может повлиять на решение перевозчика», — рассказали URA.RU в пресс-службе турператора Tez Tour. Ранее агентство писало, что семья из Тюмени пожаловалась на то, что не может воспользоваться купленной за полгода путевкой в Анталию (Турция), так как туроператор сообщил об отмене чартеров, и предложил тюменцам оплатить билеты на регулярный рейс. В итоге доплата к стоимости путевки составила практически 100%. Об отмене туристы узнали за месяц до отпуска. В разговоре с URA.RU пострадавшие сообщили, что обращались в авиакомпанию «Ямал». Ответ на их письмо был кратким. «Авиакомпания „Ямал“ не ведет продажу на чартерные рейсы. Есть заказчики рейсов, которые арендуют у авиакомпании воздушные суда и сами ведут продажу. Все вопросы по месту приобретения», — такой ответ получили тюменцы. Перевозчик не стал комментировать отмену чартеров. URA.RU направило письменный запрос в а/к «Ямал». Ответ ожидается. Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию соседнего государства. После объявления спецоперации в отношении России были введены различные санкции, а Росавиация ввела ограничение полетов на юг России, из-за близости аэропортов к границе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Санкции НАТО, Евросоюза и США в отношении России заставили авиакомпанию «Ямал» отменить чартеры в Турцию, из-за чего тюменцы лишились возможности улететь на отдых в Анталию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour, у которого горожане приобрели путевки. «В связи с введением ограничительных мер в отношении РФ со стороны НАТО, Евросоюза, США и других недружественных стран, связанных со спецоперацией на Украине, в том числе из-за запрета полетов над определенными территориями, а/к „Ямал“ была вынуждена отменить чартеры. ООО „ЮНИТУР-2007“ не может повлиять на решение перевозчика», — рассказали URA.RU в пресс-службе турператора Tez Tour. Ранее агентство писало, что семья из Тюмени пожаловалась на то, что не может воспользоваться купленной за полгода путевкой в Анталию (Турция), так как туроператор сообщил об отмене чартеров, и предложил тюменцам оплатить билеты на регулярный рейс. В итоге доплата к стоимости путевки составила практически 100%. Об отмене туристы узнали за месяц до отпуска. В разговоре с URA.RU пострадавшие сообщили, что обращались в авиакомпанию «Ямал». Ответ на их письмо был кратким. «Авиакомпания „Ямал“ не ведет продажу на чартерные рейсы. Есть заказчики рейсов, которые арендуют у авиакомпании воздушные суда и сами ведут продажу. Все вопросы по месту приобретения», — такой ответ получили тюменцы. Перевозчик не стал комментировать отмену чартеров. URA.RU направило письменный запрос в а/к «Ямал». Ответ ожидается. Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию соседнего государства. После объявления спецоперации в отношении России были введены различные санкции, а Росавиация ввела ограничение полетов на юг России, из-за близости аэропортов к границе.