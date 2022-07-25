Из-за НАТО авиакомпания «Ямал» отменила рейс тюменцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, авиакомпания ямал, трап, самолет, цветной бульвар, трап самолета, тюмень
Об отмене чартера пассажиры узнали за месяц до вылета в отпуск Фото:

Санкции НАТО, Евросоюза и США в отношении России заставили авиакомпанию «Ямал» отменить чартеры в Турцию, из-за чего тюменцы лишились возможности улететь на отдых в Анталию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour, у которого горожане приобрели путевки.

«В связи с введением ограничительных мер в отношении РФ со стороны НАТО, Евросоюза, США и других недружественных стран, связанных со спецоперацией на Украине, в том числе из-за запрета полетов над определенными территориями, а/к „Ямал“ была вынуждена отменить чартеры. ООО „ЮНИТУР-2007“ не может повлиять на решение перевозчика», — рассказали URA.RU в пресс-службе турператора Tez Tour.

Ранее агентство писало, что семья из Тюмени пожаловалась на то, что не может воспользоваться купленной за полгода путевкой в Анталию (Турция), так как туроператор сообщил об отмене чартеров, и предложил тюменцам оплатить билеты на регулярный рейс. В итоге доплата к стоимости путевки составила практически 100%. Об отмене туристы узнали за месяц до отпуска.

В разговоре с URA.RU пострадавшие сообщили, что обращались в авиакомпанию «Ямал». Ответ на их письмо был кратким.

«Авиакомпания „Ямал“ не ведет продажу на чартерные рейсы. Есть заказчики рейсов, которые арендуют у авиакомпании воздушные суда и сами ведут продажу. Все вопросы по месту приобретения», — такой ответ получили тюменцы.

Перевозчик не стал комментировать отмену чартеров. URA.RU направило письменный запрос в а/к «Ямал». Ответ ожидается.

Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию соседнего государства. После объявления спецоперации в отношении России были введены различные санкции, а Росавиация ввела ограничение полетов на юг России, из-за близости аэропортов к границе.

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Санкции НАТО, Евросоюза и США в отношении России заставили авиакомпанию «Ямал» отменить чартеры в Турцию, из-за чего тюменцы лишились возможности улететь на отдых в Анталию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе туроператора Tez Tour, у которого горожане приобрели путевки. «В связи с введением ограничительных мер в отношении РФ со стороны НАТО, Евросоюза, США и других недружественных стран, связанных со спецоперацией на Украине, в том числе из-за запрета полетов над определенными территориями, а/к „Ямал“ была вынуждена отменить чартеры. ООО „ЮНИТУР-2007“ не может повлиять на решение перевозчика», — рассказали URA.RU в пресс-службе турператора Tez Tour. Ранее агентство писало, что семья из Тюмени пожаловалась на то, что не может воспользоваться купленной за полгода путевкой в Анталию (Турция), так как туроператор сообщил об отмене чартеров, и предложил тюменцам оплатить билеты на регулярный рейс. В итоге доплата к стоимости путевки составила практически 100%. Об отмене туристы узнали за месяц до отпуска. В разговоре с URA.RU пострадавшие сообщили, что обращались в авиакомпанию «Ямал». Ответ на их письмо был кратким. «Авиакомпания „Ямал“ не ведет продажу на чартерные рейсы. Есть заказчики рейсов, которые арендуют у авиакомпании воздушные суда и сами ведут продажу. Все вопросы по месту приобретения», — такой ответ получили тюменцы. Перевозчик не стал комментировать отмену чартеров. URA.RU направило письменный запрос в а/к «Ямал». Ответ ожидается. Спецоперация РФ на Украине стартовала 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию соседнего государства. После объявления спецоперации в отношении России были введены различные санкции, а Росавиация ввела ограничение полетов на юг России, из-за близости аэропортов к границе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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