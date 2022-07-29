DHL Express прекращает доставку грузов внутри РФ с 1 сентября

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Компания продолжит перевозить грузы из России за границу Фото:
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Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express останавливает свою деятельность на территории России с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщает компания DHL.

« С 01 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут. Компания DHL Express продолжит оказывать услуги по экспресс-доставке документов и грузов из России за границу», — сообщается на официальном сайте компании.

Ранее многие зарубежные компании покинули российский рынок. Так, из России ушли такие бренды, как Mango, мебельная компания IKEA, магазины техники, например, Apple и другие.

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Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express останавливает свою деятельность на территории России с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщает компания DHL. « С 01 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут. Компания DHL Express продолжит оказывать услуги по экспресс-доставке документов и грузов из России за границу», — сообщается на официальном сайте компании. Ранее многие зарубежные компании покинули российский рынок. Так, из России ушли такие бренды, как Mango, мебельная компания IKEA, магазины техники, например, Apple и другие.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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