DHL Express прекращает доставку грузов внутри РФ с 1 сентября

Компания продолжит перевозить грузы из России за границу
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Международная компания экспресс-доставки грузов и документов DHL Express останавливает свою деятельность на территории России с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщает компания DHL.
« С 01 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут. Компания DHL Express продолжит оказывать услуги по экспресс-доставке документов и грузов из России за границу», — сообщается на официальном сайте компании.
Ранее многие зарубежные компании покинули российский рынок. Так, из России ушли такие бренды, как Mango, мебельная компания IKEA, магазины техники, например, Apple и другие.
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