Украинки помогают солдатам ВСУ, высылая на фронт эротические фото

Украинки нашли способ поддержать ВСУ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинки публикуют в мессенджере Telegram откровенные снимки, чтобы поддержать ВСУ. Об этом сообщает британская газета The Sunday Times.

«Мой друг-солдат пошутил: почему бы девушкам не поддержать солдат, присылая свои обнаженные фотографии, это бы их сильно подбодрило», — цитирует The Sunday Times автора telegram-канала «Открытки для наших котят» Анну Рымаренко. «Это была шутка, но я подумала: „Вау! Это хорошая идея“», — добавила ее подруга Дарья Павловская, которая также является создателем канала.

Издание отмечает, что «котята» является популярным прозвищем украинских солдат с 2014 года, а «открытки» в названии канала отражает желание девушек сопровождать откровенные снимки словами поддержки. Telegram-канал набрал более 4 тысяч подписчиков, каждый день туда загружают от 20 до 100 фото. Среди аудитории 60% составляют женщины, остальные 40% — мужчины.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Целью является помощь жителям Донбасса, которые подвергались геноциду киевского режима, заявлял президент РФ Владимир Путин.