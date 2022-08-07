София Ротару заявила, что приехала в свое «место силы» на Украине

София Ротару отмечает свое 75-летие на Украине Фото: соцсеть Софии Ротару

Певица София Ротару в честь своего дня рождения приехала в село Маршинцы на Украине, в котором она родилась. Артистка назвала его своим «местом силы».

«Приехала в место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей Земле, ощущать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях», — написала Ротару в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сын певицы сообщил в интервью «Комсомольской правде», что она отмечает на Украине свой юбилей. Ротару родилась 7 августа, в этом году ей исполнилось 75 лет. Сын артистки сообщил, что во время праздника они будут пить «за мир».

На Украине с 24 февраля проходит спецоперация РФ. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью является демилитаризация Украины и помощь жителям ДНР и ЛНР.