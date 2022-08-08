Производитель турбин для «Северного потока-1» уходит из России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Газопровод рядом с дачами. Сургут, экскаватор, газопровод, прокладка газопровода, подземная прокладка
Компания продолжит обслуживать газовое оборудование в России Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Германская компания Siemens Energy, обслуживающая оборудование российского газопровода «Северный поток-1», планирует выйти из российских активов, при этом обслуживать механизмы продолжит. Такое заявление сделал глава компании Кристиан Брух.

«Можем продолжить некоторые действующие операции в России. Например, обслуживание оборудования для „Северного потока-1“, чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», — приводит слова Бруха ТАСС.

Проблемы с газом у Европы начались после специальной операции РФ на территории Украины. В ответ на действия России Канада отказалась возвращать одну из турбин для газопровода, сославшись на санкции, которые ЕС ввел против РФ. Позже компания «Газпром» снизила поставки газа в страны Евросоюза до 20% от максимума из-за отсутствующего оборудования. Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную турбину Siemens для «Северного потока», передает Life. Оттуда оборудование должно было прибыть в Россию, однако этого не произошло из-за отсутствия необходимых документов. В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что санкции Европейского союза не ограничивают отправку в Россию газовой турбины, уточняет MK.RU.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «URA.RU»

Германская компания Siemens Energy, обслуживающая оборудование российского газопровода «Северный поток-1», планирует выйти из российских активов, при этом обслуживать механизмы продолжит. Такое заявление сделал глава компании Кристиан Брух. «Можем продолжить некоторые действующие операции в России. Например, обслуживание оборудования для „Северного потока-1“, чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», — приводит слова Бруха ТАСС. Проблемы с газом у Европы начались после специальной операции РФ на территории Украины. В ответ на действия России Канада отказалась возвращать одну из турбин для газопровода, сославшись на санкции, которые ЕС ввел против РФ. Позже компания «Газпром» снизила поставки газа в страны Евросоюза до 20% от максимума из-за отсутствующего оборудования. Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную турбину Siemens для «Северного потока», передает Life. Оттуда оборудование должно было прибыть в Россию, однако этого не произошло из-за отсутствия необходимых документов. В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что санкции Европейского союза не ограничивают отправку в Россию газовой турбины, уточняет MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...