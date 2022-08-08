Производитель турбин для «Северного потока-1» уходит из России

Германская компания Siemens Energy, обслуживающая оборудование российского газопровода «Северный поток-1», планирует выйти из российских активов, при этом обслуживать механизмы продолжит. Такое заявление сделал глава компании Кристиан Брух.
«Можем продолжить некоторые действующие операции в России. Например, обслуживание оборудования для „Северного потока-1“, чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», — приводит слова Бруха ТАСС.
Проблемы с газом у Европы начались после специальной операции РФ на территории Украины. В ответ на действия России Канада отказалась возвращать одну из турбин для газопровода, сославшись на санкции, которые ЕС ввел против РФ. Позже компания «Газпром» снизила поставки газа в страны Евросоюза до 20% от максимума из-за отсутствующего оборудования. Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную турбину Siemens для «Северного потока», передает Life. Оттуда оборудование должно было прибыть в Россию, однако этого не произошло из-за отсутствия необходимых документов. В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что санкции Европейского союза не ограничивают отправку в Россию газовой турбины, уточняет MK.RU.
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Германская компания Siemens Energy, обслуживающая оборудование российского газопровода «Северный поток-1», планирует выйти из российских активов, при этом обслуживать механизмы продолжит. Такое заявление сделал глава компании Кристиан Брух. «Можем продолжить некоторые действующие операции в России. Например, обслуживание оборудования для „Северного потока-1“, чтобы обеспечить стабильные поставки газа в Европу», — приводит слова Бруха ТАСС. Проблемы с газом у Европы начались после специальной операции РФ на территории Украины. В ответ на действия России Канада отказалась возвращать одну из турбин для газопровода, сославшись на санкции, которые ЕС ввел против РФ. Позже компания «Газпром» снизила поставки газа в страны Евросоюза до 20% от максимума из-за отсутствующего оборудования. Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную турбину Siemens для «Северного потока», передает Life. Оттуда оборудование должно было прибыть в Россию, однако этого не произошло из-за отсутствия необходимых документов. В свою очередь, официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что санкции Европейского союза не ограничивают отправку в Россию газовой турбины, уточняет MK.RU.