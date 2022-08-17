«Похищенного» ФБР россиянина экстрадировали в США из Нидерландов

18 августа 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Арестованного в Нидерландах Дениса Дубникова экстрадировали в США Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Россиянина Дениса Дубникова, обвиняемого в финансовых махинациях, экстрадировали из Нидерландов в США. Об этом говорится в заявлении американского Минюста. «Подозреваемый в отмывании криптовалютных денежных средств был экстрадирован на этой неделе из Нидерландов в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в округе Орегон. 29-летний Денис Михайлович Дубников, гражданин России, сегодня впервые предстал перед федеральным судом в Портленде», — говорится в пресс-релизе Минюста США. Отмечается, что пятидневный суд присяжных запланирован на 4 октября. Если вина Дубникова будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Денис Дубников был задержан в Нидерландах по запросу США в ноябре 2021 года, передает телеканал 360. По словам его адвоката Аркадия Буха, ФБР «фактически похитило» россиянина. Он обвиняется в отмывании денег в интересах киберпреступников.

Россиянина Дениса Дубникова, обвиняемого в финансовых махинациях, экстрадировали из Нидерландов в США. Об этом говорится в заявлении американского Минюста. «Подозреваемый в отмывании криптовалютных денежных средств был экстрадирован на этой неделе из Нидерландов в Соединенные Штаты для предъявления обвинений в округе Орегон. 29-летний Денис Михайлович Дубников, гражданин России, сегодня впервые предстал перед федеральным судом в Портленде», — говорится в пресс-релизе Минюста США. Отмечается, что пятидневный суд присяжных запланирован на 4 октября. Если вина Дубникова будет доказана, то ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет. Денис Дубников был задержан в Нидерландах по запросу США в ноябре 2021 года, передает телеканал 360. По словам его адвоката Аркадия Буха, ФБР «фактически похитило» россиянина. Он обвиняется в отмывании денег в интересах киберпреступников.