В Совфеде заявили, что США прикрывают украинских убийц

США дали индульгенцию на теракты украинцев против россиян, заявил Константин Косачев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В Подмосковье погибла дочь философа Дугина

Соединенные Штаты прикрывают украинских убийц и тем самым становятся соучастниками преступлений против россиян. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев, комментируя заявление Госдепа США по поводу убийства журналистки Дарьи Дугиной.

«По сути заявление Госдепа — своего рода индульгенция на теракты украинцев против россиян, что бы там ни было сказано по форме. И потому США, прикрывающие убийц, неминуемо становятся их соучастниками», — написал Косачев в Telegram.

Он напомнил, что Госдеп США спустя двое суток после убийства Дугиной публично осудил «атаки на гражданских лиц». «Образец словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма», — прокомментировал Косачев.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла в результате покушения в ночь с 20 на 21 августа. Неизвестные заложили взрывное устройство под машину, в которой журналистка ехала домой с фестиваля «Традиция».

В ФСБ РФ заявили, что преступление было организовано украинскими спецслужбами, а его исполнителем стала гражданка Украины Наталья Вовк. По информации проекта «НемеZида», она служила в нацбатальоне «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Менатор Совета Федерации Александр Башкин призвал Эстонию выдать подозреваемую в убийстве Вовк.