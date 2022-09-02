После визита МАГАТЭ обстрелы Запорожской АЭС прекратились

Обстрелы ЗАЭС после приезда МАГАТЭ прекратились
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Обстрелы Запорожской АЭС прекратились. Это произошло сразу после приезда на станцию миссии МАГАТЭ, заявил Глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий.
«Обстрелы, кстати, прекратились буквально после того, когда украинская сторона их [миссию МАГАТЭ] отпустила. Это было где-то после 13:00», — сказал Балицкий в эфире «России 24».
Ранее ЗАЭС подверглась обстрелам ВСУ, которые участились после принятого организацией решения посетить объект. Миссия МАГАТЭ приехала в город Энергодар в Запорожской области и посетила Запорожскую атомную электростанцию, которую обстреливают украинские военные, и зафиксировала в протоколах факты обстрелов.
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