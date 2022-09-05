РИА «Новости»: двое сотрудников посольства РФ пострадали при взрыве в Кабуле

РИА "Новости": двое сотрудников посольства РФ пострадали при взрыве в Кабуле

05 сентября 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

В результате взрыва в Кабуле пострадали россияне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU При взрыве в Кабуле пострадали охранник и дипломат посольства РФ. Об этом рассказал источник РИА «Новости». «Пострадали дипломат и один из охранников посольства, тоже россиянин», — цитирует РИА «Новости» источника. Всего в результате взрыва Кабуле погибли или пострадали около 20 человек. Ранее СМИ сообщили, что в Кабуле произошел взрыв в районе посольства РФ в Афганистане. Взрыв совершил террорист-смертник, сообщает Vse42.ru. У консульского отдела были, в основном, афганские студенты. По словам экс-главного редактора 1TVNews Хамида Хайдари, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел из посольства для оглашения списка людей, которые ожидали в очереди на визу.

При взрыве в Кабуле пострадали охранник и дипломат посольства РФ. Об этом рассказал источник РИА «Новости». «Пострадали дипломат и один из охранников посольства, тоже россиянин», — цитирует РИА «Новости» источника. Всего в результате взрыва Кабуле погибли или пострадали около 20 человек. Ранее СМИ сообщили, что в Кабуле произошел взрыв в районе посольства РФ в Афганистане. Взрыв совершил террорист-смертник, сообщает Vse42.ru. У консульского отдела были, в основном, афганские студенты. По словам экс-главного редактора 1TVNews Хамида Хайдари, взрыв произошел, когда российский дипломат вышел из посольства для оглашения списка людей, которые ожидали в очереди на визу.