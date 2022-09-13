В «Союзе отцов» возмутились предложением Госдумы о мобилизации

В «Союзе отцов» выразили возмущение предложением Госдумы включить граждан, имеющих на иждивении трех и более детей, в ряды мобилизационного резерва ВС РФ. Об этом сообщил представитель общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов.
«Лично я не увидел в этом законопроекте плюсов, которые побудили бы молодых отцов присоединиться к мобрезерву. Не могу представить себе, чтобы кто-то из моих многодетных знакомых пошел бы на такой риск», — сказал Соленов в беседе с Ридусом. Он посчитал, что такого рода предложения должны включать более существенные стимулы. Многодетные отцы прилагают большие усилия для достойного содержания своей семьи, считает Соленов.
Ранее в Госдуме выступили с инициативой дать гражданам, имеющим трех и более детей, возможность вступать в мобилизационный резерв. В настоящий момент эта категория граждан освобождена от мобилизации.
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В «Союзе отцов» выразили возмущение предложением Госдумы включить граждан, имеющих на иждивении трех и более детей, в ряды мобилизационного резерва ВС РФ. Об этом сообщил представитель общественной организации «Союз отцов» Юрий Соленов. «Лично я не увидел в этом законопроекте плюсов, которые побудили бы молодых отцов присоединиться к мобрезерву. Не могу представить себе, чтобы кто-то из моих многодетных знакомых пошел бы на такой риск», — сказал Соленов в беседе с Ридусом. Он посчитал, что такого рода предложения должны включать более существенные стимулы. Многодетные отцы прилагают большие усилия для достойного содержания своей семьи, считает Соленов. Ранее в Госдуме выступили с инициативой дать гражданам, имеющим трех и более детей, возможность вступать в мобилизационный резерв. В настоящий момент эта категория граждан освобождена от мобилизации.