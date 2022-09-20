Киев пригрозил тюрьмой за участие в референдумах о вхождении в состав РФ

21 сентября 2022 в 03:44 Размер текста - 17 +

Украина пригрозила лишением свободы до пяти лет за участие в референдумах Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Гражданам Украины, проживающим в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях, за участие в референдумах о вхождении в состав России может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом заявила украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. «Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторы и участвующие в проведении референдумов будут наказаны <…> это лишение свободы от пяти д десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества», — сказала Верещук в беседе с украинским изданием «Страна». Она также призвала жителей этих территорий не ходить на референдумы и «по возможности уехать». Референдумы о присоединении к России в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР назначены на 23-27 сентября. Эти территории были освобождены в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Плебисциты будут организованы в соответствии с российским законодательством и пройдут по «крымскому образцу». Таким образом жители регионов хотят быть уверенными, что Россия их защитит от геноцида со стороны киевского режима.

Гражданам Украины, проживающим в республиках Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областях, за участие в референдумах о вхождении в состав России может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом заявила украинский вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. «Согласно закону о правовом режиме военного времени, референдумы на территории Украины запрещены. Организаторы и участвующие в проведении референдумов будут наказаны <…> это лишение свободы от пяти д десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет с конфискацией имущества», — сказала Верещук в беседе с украинским изданием «Страна». Она также призвала жителей этих территорий не ходить на референдумы и «по возможности уехать». Референдумы о присоединении к России в Запорожской и Херсонской областях, а также на территории ЛНР и ДНР назначены на 23-27 сентября. Эти территории были освобождены в ходе специальной операции РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Плебисциты будут организованы в соответствии с российским законодательством и пройдут по «крымскому образцу». Таким образом жители регионов хотят быть уверенными, что Россия их защитит от геноцида со стороны киевского режима.