В Москве задержали участников незаконной акции протеста

21 сентября 2022 в 22:17 Размер текста - 17 +

Действия россиян на акциях протеста квалифицируются как административное правонарушение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правоохранительные органы Москвы начали задерживать граждан, которые вышли на незаконные акции протеста. Информацию передает корреспондент РИА «Новости». «Сотрудники правоохранительных органов попросили собравшихся разойтись и не нарушать порядок. Самая акция носит несанкционированный характер», — говорится в информации. Задержания начались после того, как один из участников поднял плакат. Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы предупреждала об ответственности за участие в незаконных митингах. Действия россиян будут квалифицироваться как административное правонарушение. Наказание за него составляет наложение штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

Правоохранительные органы Москвы начали задерживать граждан, которые вышли на незаконные акции протеста. Информацию передает корреспондент РИА «Новости». «Сотрудники правоохранительных органов попросили собравшихся разойтись и не нарушать порядок. Самая акция носит несанкционированный характер», — говорится в информации. Задержания начались после того, как один из участников поднял плакат. Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы предупреждала об ответственности за участие в незаконных митингах. Действия россиян будут квалифицироваться как административное правонарушение. Наказание за него составляет наложение штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.