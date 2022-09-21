В Москве задержали участников незаконной акции протеста

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Несогласованная акция протеста после объявления приговора оппозиционеру-блогеру. Москва, полиция, росгвардия, протест, манежная площадь, омон, несогласованная акция
Действия россиян на акциях протеста квалифицируются как административное правонарушение Фото:

Правоохранительные органы Москвы начали задерживать граждан, которые вышли на незаконные акции протеста. Информацию передает корреспондент РИА «Новости».

«Сотрудники правоохранительных органов попросили собравшихся разойтись и не нарушать порядок. Самая акция носит несанкционированный характер», — говорится в информации.

Задержания начались после того, как один из участников поднял плакат. Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы предупреждала об ответственности за участие в незаконных митингах. Действия россиян будут квалифицироваться как административное правонарушение. Наказание за него составляет наложение штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

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Правоохранительные органы Москвы начали задерживать граждан, которые вышли на незаконные акции протеста. Информацию передает корреспондент РИА «Новости». «Сотрудники правоохранительных органов попросили собравшихся разойтись и не нарушать порядок. Самая акция носит несанкционированный характер», — говорится в информации. Задержания начались после того, как один из участников поднял плакат. Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы предупреждала об ответственности за участие в незаконных митингах. Действия россиян будут квалифицироваться как административное правонарушение. Наказание за него составляет наложение штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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