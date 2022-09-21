В Москве задержали участников незаконной акции протеста

Действия россиян на акциях протеста квалифицируются как административное правонарушение
Правоохранительные органы Москвы начали задерживать граждан, которые вышли на незаконные акции протеста. Информацию передает корреспондент РИА «Новости».
«Сотрудники правоохранительных органов попросили собравшихся разойтись и не нарушать порядок. Самая акция носит несанкционированный характер», — говорится в информации.
Задержания начались после того, как один из участников поднял плакат. Ранее сообщалось, что прокуратура Москвы предупреждала об ответственности за участие в незаконных митингах. Действия россиян будут квалифицироваться как административное правонарушение. Наказание за него составляет наложение штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
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