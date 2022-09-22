Врач Багавиева перечислила болезни, которые дают отсрочку от мобилизации. Видео

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Весенний призыв. Призывная комиссия в военном комиссариате Кировского района Екатеринбурга, терапевт, призывная комиссия, медосмотр, врач, доктор
Отсрочка дается, в частности, при наличии инфекционных заболеваний Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Человек может получить отсрочку от воинской службы на основании имеющихся у него заболеваний. Перечень таких болезней озвучила кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.

«Отсрочка дается при наличии инфекционных заболеваний — кишечных инфекциях или хронических, ВИЧ, гепатита. Причиной отсрочки также станут новообразования — как доброкачественные, так и злокачественные», — сообщила Багавиева Пятому каналу.

Также в перечень заболеваний, с которыми не возьмут на службу, входят:

  • заболевания крови — гемофилия (несворачивание крови), лейкоз;
  • ишемическая болезнь и врожденный порок сердца;
  • инсульт;
  • геморрой;
  • психические расстройства — например, шизофрения:
  • неврологические заболевания — эпилепсия;
  • нарушения и патологии центральной нервной системы и органов дыхания.

Служба противопоказана при бронхиальной астме, пневмонии, туберкулезе, обострении хронических гастритов, нарушениях зубочелюстной и мочевыделительной системы, почечной недостаточности, патологии позвоночника, плоскостопие и сколиозы, болезни слуха (отиты, патологии барабанной перепонки). Также в список входят глаукома, астигматизм, слепота.

В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По информации министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч резервистов.

Ранее сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва. Такими заболеваниями, по ее мнению, могут стать плоскостопие и сколиоз определенных степеней, сообщает агентство Nation News.

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Человек может получить отсрочку от воинской службы на основании имеющихся у него заболеваний. Перечень таких болезней озвучила кандидат медицинских наук Светлана Багавиева. «Отсрочка дается при наличии инфекционных заболеваний — кишечных инфекциях или хронических, ВИЧ, гепатита. Причиной отсрочки также станут новообразования — как доброкачественные, так и злокачественные», — сообщила Багавиева Пятому каналу. Также в перечень заболеваний, с которыми не возьмут на службу, входят: Служба противопоказана при бронхиальной астме, пневмонии, туберкулезе, обострении хронических гастритов, нарушениях зубочелюстной и мочевыделительной системы, почечной недостаточности, патологии позвоночника, плоскостопие и сколиозы, болезни слуха (отиты, патологии барабанной перепонки). Также в список входят глаукома, астигматизм, слепота. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По информации министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч резервистов. Ранее сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва. Такими заболеваниями, по ее мнению, могут стать плоскостопие и сколиоз определенных степеней, сообщает агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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