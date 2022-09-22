Человек может получить отсрочку от воинской службы на основании имеющихся у него заболеваний. Перечень таких болезней озвучила кандидат медицинских наук Светлана Багавиева.
«Отсрочка дается при наличии инфекционных заболеваний — кишечных инфекциях или хронических, ВИЧ, гепатита. Причиной отсрочки также станут новообразования — как доброкачественные, так и злокачественные», — сообщила Багавиева Пятому каналу.
Также в перечень заболеваний, с которыми не возьмут на службу, входят:
- заболевания крови — гемофилия (несворачивание крови), лейкоз;
- ишемическая болезнь и врожденный порок сердца;
- инсульт;
- геморрой;
- психические расстройства — например, шизофрения:
- неврологические заболевания — эпилепсия;
- нарушения и патологии центральной нервной системы и органов дыхания.
Служба противопоказана при бронхиальной астме, пневмонии, туберкулезе, обострении хронических гастритов, нарушениях зубочелюстной и мочевыделительной системы, почечной недостаточности, патологии позвоночника, плоскостопие и сколиозы, болезни слуха (отиты, патологии барабанной перепонки). Также в список входят глаукома, астигматизм, слепота.
В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По информации министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч резервистов.
Ранее сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва. Такими заболеваниями, по ее мнению, могут стать плоскостопие и сколиоз определенных степеней, сообщает агентство Nation News.
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