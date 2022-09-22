Врач Багавиева перечислила болезни, которые дают отсрочку от мобилизации. Видео

22 сентября 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Отсрочка дается, в частности, при наличии инфекционных заболеваний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Человек может получить отсрочку от воинской службы на основании имеющихся у него заболеваний. Перечень таких болезней озвучила кандидат медицинских наук Светлана Багавиева. «Отсрочка дается при наличии инфекционных заболеваний — кишечных инфекциях или хронических, ВИЧ, гепатита. Причиной отсрочки также станут новообразования — как доброкачественные, так и злокачественные», — сообщила Багавиева Пятому каналу. Также в перечень заболеваний, с которыми не возьмут на службу, входят: заболевания крови — гемофилия (несворачивание крови), лейкоз;

ишемическая болезнь и врожденный порок сердца;

инсульт;

геморрой;

психические расстройства — например, шизофрения:

неврологические заболевания — эпилепсия;

нарушения и патологии центральной нервной системы и органов дыхания.

Служба противопоказана при бронхиальной астме, пневмонии, туберкулезе, обострении хронических гастритов, нарушениях зубочелюстной и мочевыделительной системы, почечной недостаточности, патологии позвоночника, плоскостопие и сколиозы, болезни слуха (отиты, патологии барабанной перепонки). Также в список входят глаукома, астигматизм, слепота. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По информации министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч резервистов. Ранее сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва. Такими заболеваниями, по ее мнению, могут стать плоскостопие и сколиоз определенных степеней, сообщает агентство Nation News.

Человек может получить отсрочку от воинской службы на основании имеющихся у него заболеваний. Перечень таких болезней озвучила кандидат медицинских наук Светлана Багавиева. «Отсрочка дается при наличии инфекционных заболеваний — кишечных инфекциях или хронических, ВИЧ, гепатита. Причиной отсрочки также станут новообразования — как доброкачественные, так и злокачественные», — сообщила Багавиева Пятому каналу. Также в перечень заболеваний, с которыми не возьмут на службу, входят: Служба противопоказана при бронхиальной астме, пневмонии, туберкулезе, обострении хронических гастритов, нарушениях зубочелюстной и мочевыделительной системы, почечной недостаточности, патологии позвоночника, плоскостопие и сколиозы, болезни слуха (отиты, патологии барабанной перепонки). Также в список входят глаукома, астигматизм, слепота. В России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По информации министра обороны Сергея Шойгу, будет призвано 300 тысяч резервистов. Ранее сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что необходимо обновить критерии годности к несению военной службы, исключив из них ряд заболеваний из оснований для отсрочки от призыва. Такими заболеваниями, по ее мнению, могут стать плоскостопие и сколиоз определенных степеней, сообщает агентство Nation News.