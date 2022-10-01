Роспотребнадзор заявил о снижении заболеваемости COVID

02 октября 2022 в 03:04 Размер текста - 17 +

По словам Поповой, в этом сезоне коронавирус ведет себя как привычные респираторные сезонные вирусы Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вот уже вторую неделю подряд в России происходит снижение заболеваемости COVID. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Ковид в этом сезоне — вот сейчас, осенью — ведет себя как достаточно привычные нам сезонные респираторные вирусы, […] и это каждый год вызывает определенный подъем первой волны острых респираторных инфекций. И в этом году ковид просто сложился с этой волной по датам, и вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями», — сказала она ТАСС. При этом глава Роспотребнадзора напомнила, что в начале октября нужно успеть привиться от гриппа. Попова предупредила, что «грядет подъем гриппа». В конце сентября стало известно о том, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заболел коронавирусом. Его состояние врачи оценил как удовлетворительное.

Вот уже вторую неделю подряд в России происходит снижение заболеваемости COVID. Об этом рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Ковид в этом сезоне — вот сейчас, осенью — ведет себя как достаточно привычные нам сезонные респираторные вирусы, […] и это каждый год вызывает определенный подъем первой волны острых респираторных инфекций. И в этом году ковид просто сложился с этой волной по датам, и вторую неделю мы наблюдаем достаточно интенсивное снижение заболеваемости, как и всеми остальными респираторными вирусными инфекциями», — сказала она ТАСС. При этом глава Роспотребнадзора напомнила, что в начале октября нужно успеть привиться от гриппа. Попова предупредила, что «грядет подъем гриппа». В конце сентября стало известно о том, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заболел коронавирусом. Его состояние врачи оценил как удовлетворительное.