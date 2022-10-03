Президент Сербии Вучич жестко ответил на нападки Киева из-за РФ

03 октября 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

Президент Сербии упрекнул Украину в игнорировании бомбардировок Югославии Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украина не должна обвинять Сербию в недостаточной помощи на фоне российско-украинского конфликта, так как страна не предпринимала подобных мер поддержки во времена бомбардировок Югославии со стороны НАТО. Так президент Сербии Александр Вучич ответил на заявление украинского посла, осудившего решение страны не вводить санкции против России. «Мы не сделали ничего плохого против Украины, мы не признали референдумов, которые провела Россия. И я не помню, чтобы в 1999 году были прекращены полеты из Киева в Рим или другие страны, которые агрессировали против Югославии», — приводит слова Вучича сербский портал Alo. Вучич попросил разъяснить ему, в соответствии с каким международно-правовым актом была осуществлена агрессия против Союзной Республики Югославии. «В соответствии с чьим решением вы имеете право не признавать резолюцию 1244 года, которую мы уважаем», — спросил он. Новость по теме Евросоюз пригрозил России новыми санкциями из-за референдумов Ранее посол Украины в Сербии Владимир Толкач заявил о том, что Украина не определилась, как ей относиться к решению Сербии не вводить санкции против России на фоне специальной операции. В то время как другие страны Запада усилили санкционное давление на РФ сразу после начала российской спецоперации 24 февраля. В 1999 году силы НАТО начали бомбардировки территории Югославии. Целью атак альянса был уход Вооруженных сил Югославии с территории Косово, пытавшегося получить независимость от Белграда.

Украина не должна обвинять Сербию в недостаточной помощи на фоне российско-украинского конфликта, так как страна не предпринимала подобных мер поддержки во времена бомбардировок Югославии со стороны НАТО. Так президент Сербии Александр Вучич ответил на заявление украинского посла, осудившего решение страны не вводить санкции против России. «Мы не сделали ничего плохого против Украины, мы не признали референдумов, которые провела Россия. И я не помню, чтобы в 1999 году были прекращены полеты из Киева в Рим или другие страны, которые агрессировали против Югославии», — приводит слова Вучича сербский портал Alo. Вучич попросил разъяснить ему, в соответствии с каким международно-правовым актом была осуществлена агрессия против Союзной Республики Югославии. «В соответствии с чьим решением вы имеете право не признавать резолюцию 1244 года, которую мы уважаем», — спросил он. Ранее посол Украины в Сербии Владимир Толкач заявил о том, что Украина не определилась, как ей относиться к решению Сербии не вводить санкции против России на фоне специальной операции. В то время как другие страны Запада усилили санкционное давление на РФ сразу после начала российской спецоперации 24 февраля. В 1999 году силы НАТО начали бомбардировки территории Югославии. Целью атак альянса был уход Вооруженных сил Югославии с территории Косово, пытавшегося получить независимость от Белграда.