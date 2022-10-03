03 октября 2022

Врач назвала симптомы COVID, из-за которых его легко спутать с другими заболеваниями

Гастроэнтеролог Морозова: коронавирус маскируется под кишечные расстройства
© Служба новостей «URA.RU»
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Выставка «Жизнь с вирусами». Челябинск, вирус, коронавирус, covid, ковид
Стали известны симптомы из-за которых можно спутать коронавирус с другими болезнями Фото:
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Коронавирус COVID-19

Симптомы коронавируса часто можно спутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова.

«Подштамм „Кентавр“ можно спутать с ротавирусом, поскольку ему свойственны похожие симптомы: рвота и диарея», — цитирует Морозову «Газета.ru». При этом коронавирус вызывает множество хронических заболеваний пищеварительной системы. Для того, чтобы избежать этого явления необходимо проводить вакцинацию от COVID-19 в период ремиссии. Данный аспект очень важен для людей с воспалительными заболеваниями кишечника.

Ранее стало известно, что уже вторую неделю подряд в России происходит снижение заболеваемости COVID. Вместе с тем, некоторые штаммы коронавируса могут повлечь развитие постковидных симптомов чаще, чем другие, пишут «Дни.ру». При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что в начале октября нужно успеть привиться от гриппа.

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Симптомы коронавируса часто можно спутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова. «Подштамм „Кентавр“ можно спутать с ротавирусом, поскольку ему свойственны похожие симптомы: рвота и диарея», — цитирует Морозову «Газета.ru». При этом коронавирус вызывает множество хронических заболеваний пищеварительной системы. Для того, чтобы избежать этого явления необходимо проводить вакцинацию от COVID-19 в период ремиссии. Данный аспект очень важен для людей с воспалительными заболеваниями кишечника. Ранее стало известно, что уже вторую неделю подряд в России происходит снижение заболеваемости COVID. Вместе с тем, некоторые штаммы коронавируса могут повлечь развитие постковидных симптомов чаще, чем другие, пишут «Дни.ру». При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что в начале октября нужно успеть привиться от гриппа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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