Врач назвала симптомы COVID, из-за которых его легко спутать с другими заболеваниями

Гастроэнтеролог Морозова: коронавирус маскируется под кишечные расстройства

04 октября 2022 в 08:47 Размер текста - 17 +

Стали известны симптомы из-за которых можно спутать коронавирус с другими болезнями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Симптомы коронавируса часто можно спутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова. «Подштамм „Кентавр“ можно спутать с ротавирусом, поскольку ему свойственны похожие симптомы: рвота и диарея», — цитирует Морозову « Газета.ru ». При этом коронавирус вызывает множество хронических заболеваний пищеварительной системы. Для того, чтобы избежать этого явления необходимо проводить вакцинацию от COVID-19 в период ремиссии. Данный аспект очень важен для людей с воспалительными заболеваниями кишечника. Ранее стало известно, что уже вторую неделю подряд в России происходит снижение заболеваемости COVID. Вместе с тем, некоторые штаммы коронавируса могут повлечь развитие постковидных симптомов чаще, чем другие, пишут «Дни.ру». При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что в начале октября нужно успеть привиться от гриппа.

Симптомы коронавируса часто можно спутать с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова. «Подштамм „Кентавр“ можно спутать с ротавирусом, поскольку ему свойственны похожие симптомы: рвота и диарея», — цитирует Морозову «Газета.ru». При этом коронавирус вызывает множество хронических заболеваний пищеварительной системы. Для того, чтобы избежать этого явления необходимо проводить вакцинацию от COVID-19 в период ремиссии. Данный аспект очень важен для людей с воспалительными заболеваниями кишечника. Ранее стало известно, что уже вторую неделю подряд в России происходит снижение заболеваемости COVID. Вместе с тем, некоторые штаммы коронавируса могут повлечь развитие постковидных симптомов чаще, чем другие, пишут «Дни.ру». При этом в Роспотребнадзоре напомнили, что в начале октября нужно успеть привиться от гриппа.