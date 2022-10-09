NYT: ВСУ столкнулись с новой проблемой

NYT: на Украине возникла нехватка военных инструкторов

10 октября 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

По словам офицера Алексея Олексюка, все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой военных инструкторов. Об этом заявил офицер Алексей Олексюк во время интервью с New York Times. «Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли», — говорит он. В настоящий момент на Украину приехал отставной американский полковник Эндрю Мельбурн, чтобы провести пятидневный курс подготовки для украинских бойцов. Но, по его словам, этого срока будет недостаточно для заметного эффекта. Ранее вооруженные силы РФ отбили атаки ВСУ по трем направлениям: Купянском, Луганском и Запорожском. Также ВСУ потеряли более 200 солдат на Николаево-Криворожском направлении за сутки, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. США и страны Запада активно оказывают помощь украинской стороне, как военную, так и финансовую.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с нехваткой военных инструкторов. Об этом заявил офицер Алексей Олексюк во время интервью с New York Times. «Все украинские инструкторы находятся на передовой, ранены или погибли», — говорит он. В настоящий момент на Украину приехал отставной американский полковник Эндрю Мельбурн, чтобы провести пятидневный курс подготовки для украинских бойцов. Но, по его словам, этого срока будет недостаточно для заметного эффекта. Ранее вооруженные силы РФ отбили атаки ВСУ по трем направлениям: Купянском, Луганском и Запорожском. Также ВСУ потеряли более 200 солдат на Николаево-Криворожском направлении за сутки, сообщает телеканал 360. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее основная цель заключается в демилитаризации и денацификации страны. США и страны Запада активно оказывают помощь украинской стороне, как военную, так и финансовую.