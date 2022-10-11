11 октября 2022

Илон Маск не увидел смысла в переговорах между Россией и Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония открытия ИННОПРОМ-2019. Екатеринбург, экран, илон маск
По мнению Маска, между Россией и Украиной «нет точек соприкосновения» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что не видит смысла подключаться в качестве посредника к переговорам России и Украины из-за разницы в позициях сторон. Об этом американский предприниматель написал в Twitter (заблокирован на территории РФ).

«Не имеет смысла», — так Маск ответил на вопрос, не хочет ли он вновь переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним возможные параметры мирного урегулирования. «Сейчас нет точек соприкосновения между российскими и украинскими требованиями, даже близко нет», — пояснил предприниматель.

Ранее Маск перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН. Он также назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности полуострова и Донбасса. По его мнению, восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. В российском МИДе предположили, что план американского бизнесмена заставляет Запад задуматься.

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Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что не видит смысла подключаться в качестве посредника к переговорам России и Украины из-за разницы в позициях сторон. Об этом американский предприниматель написал в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Не имеет смысла», — так Маск ответил на вопрос, не хочет ли он вновь переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним возможные параметры мирного урегулирования. «Сейчас нет точек соприкосновения между российскими и украинскими требованиями, даже близко нет», — пояснил предприниматель. Ранее Маск перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН. Он также назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности полуострова и Донбасса. По его мнению, восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. В российском МИДе предположили, что план американского бизнесмена заставляет Запад задуматься.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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