Илон Маск не увидел смысла в переговорах между Россией и Украиной

12 октября 2022 в 01:25 Размер текста - 17 +

По мнению Маска, между Россией и Украиной «нет точек соприкосновения» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что не видит смысла подключаться в качестве посредника к переговорам России и Украины из-за разницы в позициях сторон. Об этом американский предприниматель написал в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Не имеет смысла», — так Маск ответил на вопрос, не хочет ли он вновь переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним возможные параметры мирного урегулирования. «Сейчас нет точек соприкосновения между российскими и украинскими требованиями, даже близко нет», — пояснил предприниматель. Ранее Маск перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН. Он также назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности полуострова и Донбасса. По его мнению, восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. В российском МИДе предположили, что план американского бизнесмена заставляет Запад задуматься.

Основатель компании SpaceX и гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что не видит смысла подключаться в качестве посредника к переговорам России и Украины из-за разницы в позициях сторон. Об этом американский предприниматель написал в Twitter (заблокирован на территории РФ). «Не имеет смысла», — так Маск ответил на вопрос, не хочет ли он вновь переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним возможные параметры мирного урегулирования. «Сейчас нет точек соприкосновения между российскими и украинскими требованиями, даже близко нет», — пояснил предприниматель. Ранее Маск перечислил четыре пункта, которые позволят решить конфликт России и Украины. Среди них было предложение провести повторные референдумы на освобожденных территориях под наблюдением комиссии ООН. Он также назвал Крым российским и запустил опрос о принадлежности полуострова и Донбасса. По его мнению, восточные регионы Украины предпочитают быть в составе России. В российском МИДе предположили, что план американского бизнесмена заставляет Запад задуматься.