Сербия закрывает посольство в Киеве

16 октября 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Посольство Республики Сербия на Украине временно закрывается Фото: Василий Заболотных © URA.RU Посольство Республики Сербия на Украине временно закрывается. Информация об этом появилась на официальном сайте дипмиссии. Как следует из сообщения, сотрудники дипмиссии «продолжат работу из Белграда, пока не будут выполнены условия для возвращения на Украину». Остальным гражданам Сербии, которые еще остаются на Украине, обещана круглосуточная поддержка. Также помощь им окажут в посольствах Республики Сербии в странах, граничащих с Украиной. Ранее МИД Сербии рекомендовал гражданам страны, проживающим на Украине, временно покинуть ее территорию. Тем, кто планировал поездки на Украину, посоветовали отказаться от них.

Посольство Республики Сербия на Украине временно закрывается. Информация об этом появилась на официальном сайте дипмиссии. Как следует из сообщения, сотрудники дипмиссии «продолжат работу из Белграда, пока не будут выполнены условия для возвращения на Украину». Остальным гражданам Сербии, которые еще остаются на Украине, обещана круглосуточная поддержка. Также помощь им окажут в посольствах Республики Сербии в странах, граничащих с Украиной. Ранее МИД Сербии рекомендовал гражданам страны, проживающим на Украине, временно покинуть ее территорию. Тем, кто планировал поездки на Украину, посоветовали отказаться от них.