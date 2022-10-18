18 октября 2022

GT: США пользуются Украиной для усиления собственного господства

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США пытаются усилить свою гегемонию, поддерживая Украину Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Позиция США в отношении конфликта на Украине указывает на стремление Вашингтона сохранить и усилить свою гегемонию в мире. Такое мнение в статье для Global Times выразил журналист Хэ Чжигао.

«В российско-украинском конфликте США лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу», — указывает автор. По его мнению, Штаты используют конфликт, а вместе с ним соперничество между великими державами, чтобы навязать свою глобальную гегемонию через НАТО и другие политические платформы. «США пытаются превратить международное сообщество в „иерархическое общество“ с центром на себе и сохранить международную систему, в которой господствует гегемония США», — подчеркнул Чжигао.

США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, в конце сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. Кроме того, Вашингтон принял экстренное решение по отправке на Украину дополнительных систем противовоздушной обороны в связи с массированными обстрелами со стороны РФ. Однако, как сообщал американский телеканал Fox News, США готовятся к замедлению поставок вооружения. По мнению экспертов, перебои начнутся уже этой зимой. В таком случае Украина не сможет протянуть и месяца в противостоянии с Россией, прогнозировал журнал The National Interest.

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Позиция США в отношении конфликта на Украине указывает на стремление Вашингтона сохранить и усилить свою гегемонию в мире. Такое мнение в статье для Global Times выразил журналист Хэ Чжигао. «В российско-украинском конфликте США лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу», — указывает автор. По его мнению, Штаты используют конфликт, а вместе с ним соперничество между великими державами, чтобы навязать свою глобальную гегемонию через НАТО и другие политические платформы. «США пытаются превратить международное сообщество в „иерархическое общество“ с центром на себе и сохранить международную систему, в которой господствует гегемония США», — подчеркнул Чжигао. США активно поддерживают Украину на фоне российской спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Так, в конце сентября Пентагон выделил очередной пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов. Кроме того, Вашингтон принял экстренное решение по отправке на Украину дополнительных систем противовоздушной обороны в связи с массированными обстрелами со стороны РФ. Однако, как сообщал американский телеканал Fox News, США готовятся к замедлению поставок вооружения. По мнению экспертов, перебои начнутся уже этой зимой. В таком случае Украина не сможет протянуть и месяца в противостоянии с Россией, прогнозировал журнал The National Interest.
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