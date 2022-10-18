Стремоусов: битва за Херсон начнется в ближайшее время

19 октября 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Стремоусов заявил о невозможности сдачи Херсона националистам Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон может начаться в ближайшее время. Об этом заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, призвав мирное население покинуть район предстоящих боевых действий. «Уже в самое ближайшее время начнется битва за Херсон. Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Чиновник отметил, что в период наступления националистов будут «не исключены обстрелы города Херсона, <…> правобережной части Херсонской области». В связи с этим он попросил жителей воспринять слова об эвакуации серьезно. «Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим», — заверил Стремоусов. Ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин заявил, что ВСУ применяют запрещенные методы войны в районе Херсона. Так, по словам генерала, украинские военные готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Он отмечал, что дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Во вторник врио главы Херсонской области Владимир Сальдо объявил эвакуацию населения четырех муниципалитетов на левый берег Днепра в связи с наступлением ВСУ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсон может начаться в ближайшее время. Об этом заявил заместитель временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов, призвав мирное население покинуть район предстоящих боевых действий. «Уже в самое ближайшее время начнется битва за Херсон. Мирному населению рекомендуется по возможности покинуть район предстоящих жестоких боевых действий, чтобы тем самым не подвергать себя ненужному риску», — сказал Стремоусов в видеообращении, опубликованном в его Telegram. Чиновник отметил, что в период наступления националистов будут «не исключены обстрелы города Херсона, <…> правобережной части Херсонской области». В связи с этим он попросил жителей воспринять слова об эвакуации серьезно. «Город сдавать мы не собираемся. Будем стоять до конца. Нацистов в город мы не пустим», — заверил Стремоусов. Ранее командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения спецоперации на Украине генерал Сергей Суровикин заявил, что ВСУ применяют запрещенные методы войны в районе Херсона. Так, по словам генерала, украинские военные готовят ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. Он отмечал, что дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации. Во вторник врио главы Херсонской области Владимир Сальдо объявил эвакуацию населения четырех муниципалитетов на левый берег Днепра в связи с наступлением ВСУ.