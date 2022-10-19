ВСУ обстреляли администрацию Энергодара из HIMARS

19 октября 2022 в 10:33 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Энергодар ночью, заявил глава ВГА Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по администрации Энергодара (Запорожская область). Об этом заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга. «Сегодня в ночное время украинскими фашистами был нанесен удар по территории Энергодара, по его гражданской инфраструктуре. Мы с вами прекрасно видим, в каком состоянии находится наша администрация. Были применены ракеты HIMARS», — сказал Волга в видеообращении в Telegram. В результате обстрела в городе было отключено электричество, пострадавших нет. «Мы знаем, что на данный момент выведена из строя подстанция „Луч“, из-за чего отсутствует свет в городе. А также дорога, по которой люди заезжают в город», — объяснил глава ВГА.

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по администрации Энергодара (Запорожская область). Об этом заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга. «Сегодня в ночное время украинскими фашистами был нанесен удар по территории Энергодара, по его гражданской инфраструктуре. Мы с вами прекрасно видим, в каком состоянии находится наша администрация. Были применены ракеты HIMARS», — сказал Волга в видеообращении в Telegram. В результате обстрела в городе было отключено электричество, пострадавших нет. «Мы знаем, что на данный момент выведена из строя подстанция „Луч“, из-за чего отсутствует свет в городе. А также дорога, по которой люди заезжают в город», — объяснил глава ВГА.