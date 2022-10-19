ВСУ обстреляли администрацию Энергодара из HIMARS

ВСУ обстреляли Энергодар ночью, заявил глава ВГА
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по администрации Энергодара (Запорожская область). Об этом заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.
«Сегодня в ночное время украинскими фашистами был нанесен удар по территории Энергодара, по его гражданской инфраструктуре. Мы с вами прекрасно видим, в каком состоянии находится наша администрация. Были применены ракеты HIMARS», — сказал Волга в видеообращении в Telegram.
В результате обстрела в городе было отключено электричество, пострадавших нет. «Мы знаем, что на данный момент выведена из строя подстанция „Луч“, из-за чего отсутствует свет в городе. А также дорога, по которой люди заезжают в город», — объяснил глава ВГА.
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