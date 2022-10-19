ВСУ обстреляли администрацию Энергодара из HIMARS

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, обстрел, энергодар
ВСУ обстреляли Энергодар ночью, заявил глава ВГА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по администрации Энергодара (Запорожская область). Об этом заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга.

«Сегодня в ночное время украинскими фашистами был нанесен удар по территории Энергодара, по его гражданской инфраструктуре. Мы с вами прекрасно видим, в каком состоянии находится наша администрация. Были применены ракеты HIMARS», — сказал Волга в видеообращении в Telegram.

В результате обстрела в городе было отключено электричество, пострадавших нет. «Мы знаем, что на данный момент выведена из строя подстанция „Луч“, из-за чего отсутствует свет в городе. А также дорога, по которой люди заезжают в город», — объяснил глава ВГА.

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Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар из американской РСЗО HIMARS по администрации Энергодара (Запорожская область). Об этом заявил глава военно-гражданской администрации города Александр Волга. «Сегодня в ночное время украинскими фашистами был нанесен удар по территории Энергодара, по его гражданской инфраструктуре. Мы с вами прекрасно видим, в каком состоянии находится наша администрация. Были применены ракеты HIMARS», — сказал Волга в видеообращении в Telegram. В результате обстрела в городе было отключено электричество, пострадавших нет. «Мы знаем, что на данный момент выведена из строя подстанция „Луч“, из-за чего отсутствует свет в городе. А также дорога, по которой люди заезжают в город», — объяснил глава ВГА.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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