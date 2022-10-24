Байден намерен связаться с новым премьером Британии

Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен созвониться с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Президент [США Джо] Байден надеется в ближайшие дни провести разговор с премьер-министром [Риши] Сунаком, а также рассчитывает на продолжение сотрудничества между нашими странами», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, транслируемого на YouTube. По ее словам, американский лидер надеется на сотрудничество между странами.
Бывший премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку 20 октября из-за ее провальных решений. Экс-премьер Борис Джонсон отказался бороться за этот пост. Позже стало известно, что по итогам выборов новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. Ему предстоит встретиться с монархом и получить предложение сформировать новое правительство страны.
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Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен созвониться с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Президент [США Джо] Байден надеется в ближайшие дни провести разговор с премьер-министром [Риши] Сунаком, а также рассчитывает на продолжение сотрудничества между нашими странами», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, транслируемого на YouTube. По ее словам, американский лидер надеется на сотрудничество между странами. Бывший премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку 20 октября из-за ее провальных решений. Экс-премьер Борис Джонсон отказался бороться за этот пост. Позже стало известно, что по итогам выборов новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. Ему предстоит встретиться с монархом и получить предложение сформировать новое правительство страны.