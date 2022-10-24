Байден намерен связаться с новым премьером Британии 25 октября 2022 в 01:29 Размер текста - 17 + Белый дом: Байден надеется на сотрудничество с новым премьером Британии Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен созвониться с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Президент [США Джо] Байден надеется в ближайшие дни провести разговор с премьер-министром [Риши] Сунаком, а также рассчитывает на продолжение сотрудничества между нашими странами», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, транслируемого на YouTube. По ее словам, американский лидер надеется на сотрудничество между странами. Бывший премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку 20 октября из-за ее провальных решений. Экс-премьер Борис Джонсон отказался бороться за этот пост. Позже стало известно, что по итогам выборов новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. Ему предстоит встретиться с монархом и получить предложение сформировать новое правительство страны. Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен созвониться с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Президент [США Джо] Байден надеется в ближайшие дни провести разговор с премьер-министром [Риши] Сунаком, а также рассчитывает на продолжение сотрудничества между нашими странами», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, транслируемого на YouTube. По ее словам, американский лидер надеется на сотрудничество между странами. Бывший премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку 20 октября из-за ее провальных решений. Экс-премьер Борис Джонсон отказался бороться за этот пост. Позже стало известно, что по итогам выборов новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. Ему предстоит встретиться с монархом и получить предложение сформировать новое правительство страны. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям