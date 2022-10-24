24 октября 2022

Байден намерен связаться с новым премьером Британии

© Служба новостей «URA.RU»
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Белый дом: Байден надеется на сотрудничество с новым премьером Британии Фото:

Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен созвониться с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент [США Джо] Байден надеется в ближайшие дни провести разговор с премьер-министром [Риши] Сунаком, а также рассчитывает на продолжение сотрудничества между нашими странами», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, транслируемого на YouTube. По ее словам, американский лидер надеется на сотрудничество между странами.

Бывший премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку 20 октября из-за ее провальных решений. Экс-премьер Борис Джонсон отказался бороться за этот пост. Позже стало известно, что по итогам выборов новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. Ему предстоит встретиться с монархом и получить предложение сформировать новое правительство страны.

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Президент США Джо Байден в ближайшие дни намерен созвониться с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. «Президент [США Джо] Байден надеется в ближайшие дни провести разговор с премьер-министром [Риши] Сунаком, а также рассчитывает на продолжение сотрудничества между нашими странами», — сказала Жан-Пьер в ходе брифинга, транслируемого на YouTube. По ее словам, американский лидер надеется на сотрудничество между странами. Бывший премьер Британии Лиз Трасс подала в отставку 20 октября из-за ее провальных решений. Экс-премьер Борис Джонсон отказался бороться за этот пост. Позже стало известно, что по итогам выборов новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак. Ему предстоит встретиться с монархом и получить предложение сформировать новое правительство страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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