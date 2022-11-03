Российское посольство будет разбираться с Польшей за изъятие базы отдыха

03 ноября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

База отдыха российского посольства находится в 30-40 км от Варшавы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российское посольство в Польше заявит МИД страны протест после изъятия у российских дипломатов базы отдыха под Варшавой. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве РФ. «Посольство заявит МИД Польши протест по поводу противоправных действий польских властей и государственного лесничества в отношении базы отдыха посольства», — передает агентство сообщение диппредставительства РФ. В сообщении также отмечается, что база не использовалась российскими дипломатами с начала этого года по соображениям безопасности. Ранее польские власти изъяли базу отдыха посольства России под Варшавой. По словам замминистра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярка, лесничество расторгло соглашение об аренде базы из-за неуплаты еще в середине апреля. Он заявил о планах властей предложить «новые варианты использования этой территории», сообщает «Национальная служба новостей». Сейчас на базе отдыха проводится оценка имущества и инвентаризация. Российский посол в Польше Сергей Андреев заявил о намерении российской дипмиссии разбираться с этой ситуацией, передает RT. Он отметил, что база отдыха была законсервирована.

Российское посольство в Польше заявит МИД страны протест после изъятия у российских дипломатов базы отдыха под Варшавой. Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве РФ. «Посольство заявит МИД Польши протест по поводу противоправных действий польских властей и государственного лесничества в отношении базы отдыха посольства», — передает агентство сообщение диппредставительства РФ. В сообщении также отмечается, что база не использовалась российскими дипломатами с начала этого года по соображениям безопасности. Ранее польские власти изъяли базу отдыха посольства России под Варшавой. По словам замминистра климата и окружающей среды Польши Эдварда Сярка, лесничество расторгло соглашение об аренде базы из-за неуплаты еще в середине апреля. Он заявил о планах властей предложить «новые варианты использования этой территории», сообщает «Национальная служба новостей». Сейчас на базе отдыха проводится оценка имущества и инвентаризация. Российский посол в Польше Сергей Андреев заявил о намерении российской дипмиссии разбираться с этой ситуацией, передает RT. Он отметил, что база отдыха была законсервирована.