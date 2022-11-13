США пообещали сохранить санкции против РФ и после завершения конфликта на Украине

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Москва во время объявленного режима самоизоляции. Москва, кремль, красная площадь, спасская башня, москва
Корректировка санкций возможна в случае мирных переговоров, заявили в США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Некоторые антироссийские ограничения продолжат действовать, даже когда спецоперация России на Украине завершится. Об этом сказала глава Минфина США Джанет Йеллен.

«В контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна, и может быть уместной. Учитывая то, что произошло, мы, вероятно, сочли бы, что некоторые санкции должны остаться в силе», — сказала Йеллен на встрече лидеров G20. Информацию передает американская газета The Wall Street Journal.

Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Москва и Киев проводили переговоры после начала конфликта, но затем приостановили их. В Совфеде сообщили, что обсуждение между странами обязательно будет, но сроки зависят от готовности западных партнеров Украины. Условия для диалога будет определять только Украина, заявили в госдепе США. Конфликт на Украине закончится, когда Россия выведет войска, заявил президент США Джо Байден.

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Некоторые антироссийские ограничения продолжат действовать, даже когда спецоперация России на Украине завершится. Об этом сказала глава Минфина США Джанет Йеллен. «В контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна, и может быть уместной. Учитывая то, что произошло, мы, вероятно, сочли бы, что некоторые санкции должны остаться в силе», — сказала Йеллен на встрече лидеров G20. Информацию передает американская газета The Wall Street Journal. Страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине. Москва и Киев проводили переговоры после начала конфликта, но затем приостановили их. В Совфеде сообщили, что обсуждение между странами обязательно будет, но сроки зависят от готовности западных партнеров Украины. Условия для диалога будет определять только Украина, заявили в госдепе США. Конфликт на Украине закончится, когда Россия выведет войска, заявил президент США Джо Байден.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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