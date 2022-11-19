Экономист рассказала, кто получит 16 тысяч рублей от государства

Экономист Стюрина: «Почетные доноры России» получат от государства 16 тысяч рублей

20 ноября 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Обладатели звания «Почетный донор РФ» получат в 2022 году по 16 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Граждане, обладающие званием «Почетный донор России», получат почти 16 тысяч рублей от государства в 2022 году. Об этом сообщила старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина. «В текущем году они получат почти 16 тысяч рублей, есть и другие льготы», — рассказала экономист в разговоре с агентством «Прайм». По ее словам, обладатели звания также имеют право на оплачиваемый в любое время отпуск и льготы в виде путевок на санаторно-курортное лечение. Помимо этого, для доноров предусмотрены выходной с сохранением зарплаты и бесплатное питание в день сдачи крови. Как уточнила эксперт, регионы могут самостоятельно предоставлять иные льготы для доноров. «Граждане, имеющие звание „Почетный донор Москвы“, получают бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта в столице, 50% скидку при оплате коммунальных услуг ЖКХ и при покупке лекарств», — рассказала агентству Стюрина. Ранее URA.RU писало, что в России начнут выдавать единое пособие для семей с детьми до 17 лет. Выплаты начнут производить с 1 января 2023 года.

Граждане, обладающие званием «Почетный донор России», получат почти 16 тысяч рублей от государства в 2022 году. Об этом сообщила старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина. «В текущем году они получат почти 16 тысяч рублей, есть и другие льготы», — рассказала экономист в разговоре с агентством «Прайм». По ее словам, обладатели звания также имеют право на оплачиваемый в любое время отпуск и льготы в виде путевок на санаторно-курортное лечение. Помимо этого, для доноров предусмотрены выходной с сохранением зарплаты и бесплатное питание в день сдачи крови. Как уточнила эксперт, регионы могут самостоятельно предоставлять иные льготы для доноров. «Граждане, имеющие звание „Почетный донор Москвы“, получают бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта в столице, 50% скидку при оплате коммунальных услуг ЖКХ и при покупке лекарств», — рассказала агентству Стюрина. Ранее URA.RU писало, что в России начнут выдавать единое пособие для семей с детьми до 17 лет. Выплаты начнут производить с 1 января 2023 года.