20 ноября 2022

Гросси удивился информированности Путина о ситуации на ЗАЭС

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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, автомобили оон
Глава МАГАТЭ оказался удивлен степенью вовлеченности Путина в ситуацию на ЗАЭС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оказался поражен степенью информированности и вовлеченности президента России Владимира Путина в ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил сам Гросси в эфире американского телеканала CBS News.

«Владимир Путин знает каждую деталь, что меня удивило», — заявил Гросси. Он добавил, что российский президент очень подробно знаком со схемой станции, а также со всеми схемами подключения к электроэнергии и внешним источниками энергии. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что передал предложения о зоне защиты ЗАЭС Владимиру Путину, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что у инспекторов МАГАТЭ имеются планы вновь посетить станцию после недавних обстрелов ВСУ. Также глава МАГАТЭ поведал о планах посетить Россию и Украину, передает RT. Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции, сообщает «Царьград».

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оказался поражен степенью информированности и вовлеченности президента России Владимира Путина в ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил сам Гросси в эфире американского телеканала CBS News. «Владимир Путин знает каждую деталь, что меня удивило», — заявил Гросси. Он добавил, что российский президент очень подробно знаком со схемой станции, а также со всеми схемами подключения к электроэнергии и внешним источниками энергии. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что передал предложения о зоне защиты ЗАЭС Владимиру Путину, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что у инспекторов МАГАТЭ имеются планы вновь посетить станцию после недавних обстрелов ВСУ. Также глава МАГАТЭ поведал о планах посетить Россию и Украину, передает RT. Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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