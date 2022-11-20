Гросси удивился информированности Путина о ситуации на ЗАЭС

21 ноября 2022 в 07:39 Размер текста - 17 +

Глава МАГАТЭ оказался удивлен степенью вовлеченности Путина в ситуацию на ЗАЭС Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оказался поражен степенью информированности и вовлеченности президента России Владимира Путина в ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил сам Гросси в эфире американского телеканала CBS News. «Владимир Путин знает каждую деталь, что меня удивило», — заявил Гросси. Он добавил, что российский президент очень подробно знаком со схемой станции, а также со всеми схемами подключения к электроэнергии и внешним источниками энергии. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что передал предложения о зоне защиты ЗАЭС Владимиру Путину, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что у инспекторов МАГАТЭ имеются планы вновь посетить станцию после недавних обстрелов ВСУ. Также глава МАГАТЭ поведал о планах посетить Россию и Украину, передает RT. Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции, сообщает «Царьград».

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси оказался поражен степенью информированности и вовлеченности президента России Владимира Путина в ситуацию на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил сам Гросси в эфире американского телеканала CBS News. «Владимир Путин знает каждую деталь, что меня удивило», — заявил Гросси. Он добавил, что российский президент очень подробно знаком со схемой станции, а также со всеми схемами подключения к электроэнергии и внешним источниками энергии. Глава МАГАТЭ подчеркнул, что передал предложения о зоне защиты ЗАЭС Владимиру Путину, а также президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что у инспекторов МАГАТЭ имеются планы вновь посетить станцию после недавних обстрелов ВСУ. Также глава МАГАТЭ поведал о планах посетить Россию и Украину, передает RT. Гросси призвал немедленно прекратить обстрелы Запорожской атомной электростанции, сообщает «Царьград».