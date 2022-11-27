Боевики ВСУ пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Латвии

27 ноября 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

В аварии пострадали один эстонский солдат и несколько украинских военных Фото: Андрей Гусельников © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военнослужащие пострадали в дорожно-транспортном происшествии с эстонским автобусом в Латвии, в результате которого погиб водитель транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. «В субботу (26 ноября — прим. URA.RU) вечером на 99-м километре трассы Via Baltica в Айнажи Лимбажского края Латвии столкнулись грузовик и пассажирский автобус, выполнявший заказ эстонских Сил обороны. В аварии погиб водитель автобуса и пострадали один эстонский солдат и несколько украинских военных», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Военнослужащие, по информации эстонских Сил обороны, доставлены в больницу. Причины аварии выясняются. По данным латвийской полиции, автобус вез пассажиров в Эстонию из Польши. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее экс-глава минфина Польши призвал Киев остановить конфликт ценой своих территорий. А армия РФ уничтожила дивизион ВСУ, который обстреливал Белгородскую область.

Украинские военнослужащие пострадали в дорожно-транспортном происшествии с эстонским автобусом в Латвии, в результате которого погиб водитель транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. «В субботу (26 ноября — прим. URA.RU) вечером на 99-м километре трассы Via Baltica в Айнажи Лимбажского края Латвии столкнулись грузовик и пассажирский автобус, выполнявший заказ эстонских Сил обороны. В аварии погиб водитель автобуса и пострадали один эстонский солдат и несколько украинских военных», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Военнослужащие, по информации эстонских Сил обороны, доставлены в больницу. Причины аварии выясняются. По данным латвийской полиции, автобус вез пассажиров в Эстонию из Польши. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее экс-глава минфина Польши призвал Киев остановить конфликт ценой своих территорий. А армия РФ уничтожила дивизион ВСУ, который обстреливал Белгородскую область.