27 ноября 2022

Боевики ВСУ пострадали в смертельном ДТП с автобусом в Латвии

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Авария междугородний автобус Асбест Екатеринбург, авария междугородний автобус
В аварии пострадали один эстонский солдат и несколько украинских военных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военнослужащие пострадали в дорожно-транспортном происшествии с эстонским автобусом в Латвии, в результате которого погиб водитель транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

«В субботу (26 ноября — прим. URA.RU) вечером на 99-м километре трассы Via Baltica в Айнажи Лимбажского края Латвии столкнулись грузовик и пассажирский автобус, выполнявший заказ эстонских Сил обороны. В аварии погиб водитель автобуса и пострадали один эстонский солдат и несколько украинских военных», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Военнослужащие, по информации эстонских Сил обороны, доставлены в больницу. Причины аварии выясняются. По данным латвийской полиции, автобус вез пассажиров в Эстонию из Польши.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее экс-глава минфина Польши призвал Киев остановить конфликт ценой своих территорий. А армия РФ уничтожила дивизион ВСУ, который обстреливал Белгородскую область.

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Украинские военнослужащие пострадали в дорожно-транспортном происшествии с эстонским автобусом в Латвии, в результате которого погиб водитель транспортного средства. Об этом сообщила пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны. «В субботу (26 ноября — прим. URA.RU) вечером на 99-м километре трассы Via Baltica в Айнажи Лимбажского края Латвии столкнулись грузовик и пассажирский автобус, выполнявший заказ эстонских Сил обороны. В аварии погиб водитель автобуса и пострадали один эстонский солдат и несколько украинских военных», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. Военнослужащие, по информации эстонских Сил обороны, доставлены в больницу. Причины аварии выясняются. По данным латвийской полиции, автобус вез пассажиров в Эстонию из Польши. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее экс-глава минфина Польши призвал Киев остановить конфликт ценой своих территорий. А армия РФ уничтожила дивизион ВСУ, который обстреливал Белгородскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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