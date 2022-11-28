28 ноября 2022

RI: после прихода Суровикина киевскому режиму осталось недолго

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Аналитик из Румынии предрек киевскому режиму глобальные изменения в связи с приходом Суровикина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киевскому режиму осталось недолго после прихода генерала армии Сергея Суровикина к командованию Объединенной группировкой войск в ходе проведения специальной операции. Свое мнение высказал военный аналитик из Румынии Валентин Василеску.

«С 10 ноября Сергей Суровикин работал над уничтожением критической инфраструктуры киевского режима массированными ударами по различным энергетическим объектам. Действия русского генерала влияют на физическое и моральное состояние врага, и эффект будет усиливаться по мере похолодания», — пишет военный эксперт Валентин Василеску в статье, опубликованной в журнале Reseau. «Не ждите, что российские ракетные удары прекратятся. Критическая инфраструктура Украины настолько ослаблена, что каждый раз, когда Россия наносит очередной авиаудар, украинская национальная система рушится», — отметил он. По его мнению, «сейчас самое главное, что переключатель в Украине находится в руках генерала Суровикина».

Ранее, 8 октября, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Генерал-лейтенант, депутат Госдумы Андрей Гурулев похвалил Суровикина за его способность принимать серьезные, ответственные решения. Военный подчеркнул, что при этом Суровикин не боится нести за них ответственность.

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Киевскому режиму осталось недолго после прихода генерала армии Сергея Суровикина к командованию Объединенной группировкой войск в ходе проведения специальной операции. Свое мнение высказал военный аналитик из Румынии Валентин Василеску. «С 10 ноября Сергей Суровикин работал над уничтожением критической инфраструктуры киевского режима массированными ударами по различным энергетическим объектам. Действия русского генерала влияют на физическое и моральное состояние врага, и эффект будет усиливаться по мере похолодания», — пишет военный эксперт Валентин Василеску в статье, опубликованной в журнале Reseau. «Не ждите, что российские ракетные удары прекратятся. Критическая инфраструктура Украины настолько ослаблена, что каждый раз, когда Россия наносит очередной авиаудар, украинская национальная система рушится», — отметил он. По его мнению, «сейчас самое главное, что переключатель в Украине находится в руках генерала Суровикина». Ранее, 8 октября, министр обороны России Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим группировкой войск в зоне СВО. Генерал-лейтенант, депутат Госдумы Андрей Гурулев похвалил Суровикина за его способность принимать серьезные, ответственные решения. Военный подчеркнул, что при этом Суровикин не боится нести за них ответственность.
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