30 ноября 2022

Постпред РФ в Вене объявил о новом уровне дружбы с Китаем и Ираном

Постпред РФ в Вене Ульянов: Китай, Иран и Россия объединились, как сторонники многополярного миропорядка
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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг россии, флаг ирана, иран
Россия, Иран, а также Китай объединились, как сторонники новой концепции мирового порядка Фото:

Россия, Китай и Иран объединились, как сторонники многополярного мироустройства. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия? На самом деле этот формат можно легко увеличить. Есть много (если не большинство) государств, которые выступают за многополярность и против попыток сохранить однополярный мир любой ценой», — написал он в Twitter.

Ранее президент РФ Владимир Путин определил принципы обновления международных отношений. Он предложил привести систему международных отношений в соответствие с меняющимся миропорядком — к «многополярному» порядку. В США также отреагировали на слова российского главы государства. Читатели Daily Mail согласились, что однополярному миру приходит конец.

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Россия, Китай и Иран объединились, как сторонники многополярного мироустройства. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия? На самом деле этот формат можно легко увеличить. Есть много (если не большинство) государств, которые выступают за многополярность и против попыток сохранить однополярный мир любой ценой», — написал он в Twitter. Ранее президент РФ Владимир Путин определил принципы обновления международных отношений. Он предложил привести систему международных отношений в соответствие с меняющимся миропорядком — к «многополярному» порядку. В США также отреагировали на слова российского главы государства. Читатели Daily Mail согласились, что однополярному миру приходит конец.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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