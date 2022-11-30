Постпред РФ в Вене объявил о новом уровне дружбы с Китаем и Ираном

Постпред РФ в Вене Ульянов: Китай, Иран и Россия объединились, как сторонники многополярного миропорядка

01 декабря 2022 в 07:17 Размер текста - 17 +

Россия, Иран, а также Китай объединились, как сторонники новой концепции мирового порядка Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия, Китай и Иран объединились, как сторонники многополярного мироустройства. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия? На самом деле этот формат можно легко увеличить. Есть много (если не большинство) государств, которые выступают за многополярность и против попыток сохранить однополярный мир любой ценой», — написал он в Twitter. Ранее президент РФ Владимир Путин определил принципы обновления международных отношений. Он предложил привести систему международных отношений в соответствие с меняющимся миропорядком — к «многополярному» порядку. В США также отреагировали на слова российского главы государства. Читатели Daily Mail согласились, что однополярному миру приходит конец.

Россия, Китай и Иран объединились, как сторонники многополярного мироустройства. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Не похоже ли это на новый треугольник в многосторонней дипломатии — Китай, Иран и Россия? На самом деле этот формат можно легко увеличить. Есть много (если не большинство) государств, которые выступают за многополярность и против попыток сохранить однополярный мир любой ценой», — написал он в Twitter. Ранее президент РФ Владимир Путин определил принципы обновления международных отношений. Он предложил привести систему международных отношений в соответствие с меняющимся миропорядком — к «многополярному» порядку. В США также отреагировали на слова российского главы государства. Читатели Daily Mail согласились, что однополярному миру приходит конец.