Пентагон вместе с военной корпорацией США заключили контракт на производство РСЗО HIMARS

02 декабря 2022 в 03:57 Размер текста - 17 +

Минобороны США и корпорация Lockheed Martin заключили контракт на производство РСЗО HIMARS Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минобороны США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin договорились о производстве реактивных систем залпового огня HIMARS для армии страны и американских партнеров. Об этом сообщили в Пентагоне. «Корпорация Lockheed Martin получила контракт с фиксированной стоимостью на сумму 430 930 711 долларов на полномасштабное производство РСЗО HIMARS и вспомогательные услуги для удовлетворения неотложных потребностей в поддержке армии США и различных зарубежных партнеров», — приводит сообщение РИА Новости. Система HIMARS разработана в Америке, выпускается с 2003 года. Ее прицельная дальность — до 80 километров. Ранее сообщалось, что США в новом пакете военной помощи передадут Украине боеприпасы и средства для ПВО на сумму 400 млн долларов. В поставка значились минометные мины, боеприпасы для систем HIMARS, пулеметы с тепловизионными прицелами и патроны. После начала специальной военной операции на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев. Стране оказывают военную и материальную помощь.

Минобороны США и военно-промышленная корпорация Lockheed Martin договорились о производстве реактивных систем залпового огня HIMARS для армии страны и американских партнеров. Об этом сообщили в Пентагоне. «Корпорация Lockheed Martin получила контракт с фиксированной стоимостью на сумму 430 930 711 долларов на полномасштабное производство РСЗО HIMARS и вспомогательные услуги для удовлетворения неотложных потребностей в поддержке армии США и различных зарубежных партнеров», — приводит сообщение РИА Новости. Система HIMARS разработана в Америке, выпускается с 2003 года. Ее прицельная дальность — до 80 километров. Ранее сообщалось, что США в новом пакете военной помощи передадут Украине боеприпасы и средства для ПВО на сумму 400 млн долларов. В поставка значились минометные мины, боеприпасы для систем HIMARS, пулеметы с тепловизионными прицелами и патроны. После начала специальной военной операции на Украине многие страны вмешались в конфликт и стали поддерживать Киев. Стране оказывают военную и материальную помощь.