В Белгородской области восстановили 1,5 тысячи домов, пострадавших от обстрелов ВСУ

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Около 1 500 квартир и домов в Белгородской области успешно восстановлено, сообщил Вячеслав Гладков Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области среди пострадавшей от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилой инфраструктуры успешно восстановлено около 1 500 квартир и домов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«С начала года у нас от обстрелов пострадало большое количество жилых домов и квартир. Около 1 500 мы уже восстановили», — сообщил Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор добавил, что в селе Никольском ремонт фасадов двух жилых домов отложен на весну из-за невозможности качественного проведения такого вида работ в данный момент времени, но уже можно сказать, что из 68 домов, находящихся в селе, 65 успешно восстановлено.

Ранее глава Белгородской области назвал фейками сообщения о планах украинской армии захватить некоторые населенные пункты области. Поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области, 8 декабря, попал под обстрел украинских боевиков, передает Nation News. Также 4 дома оказались повреждены при обстреле села Бутырки, сообщает телеканал 360.

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В Белгородской области среди пострадавшей от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилой инфраструктуры успешно восстановлено около 1 500 квартир и домов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «С начала года у нас от обстрелов пострадало большое количество жилых домов и квартир. Около 1 500 мы уже восстановили», — сообщил Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор добавил, что в селе Никольском ремонт фасадов двух жилых домов отложен на весну из-за невозможности качественного проведения такого вида работ в данный момент времени, но уже можно сказать, что из 68 домов, находящихся в селе, 65 успешно восстановлено. Ранее глава Белгородской области назвал фейками сообщения о планах украинской армии захватить некоторые населенные пункты области. Поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области, 8 декабря, попал под обстрел украинских боевиков, передает Nation News. Также 4 дома оказались повреждены при обстреле села Бутырки, сообщает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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