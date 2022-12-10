В Белгородской области восстановили 1,5 тысячи домов, пострадавших от обстрелов ВСУ

10 декабря 2022 в 09:30 Размер текста - 17 +

Около 1 500 квартир и домов в Белгородской области успешно восстановлено, сообщил Вячеслав Гладков Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области среди пострадавшей от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилой инфраструктуры успешно восстановлено около 1 500 квартир и домов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «С начала года у нас от обстрелов пострадало большое количество жилых домов и квартир. Около 1 500 мы уже восстановили», — сообщил Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор добавил, что в селе Никольском ремонт фасадов двух жилых домов отложен на весну из-за невозможности качественного проведения такого вида работ в данный момент времени, но уже можно сказать, что из 68 домов, находящихся в селе, 65 успешно восстановлено. Ранее глава Белгородской области назвал фейками сообщения о планах украинской армии захватить некоторые населенные пункты области. Поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области, 8 декабря, попал под обстрел украинских боевиков, передает Nation News. Также 4 дома оказались повреждены при обстреле села Бутырки, сообщает телеканал 360.

В Белгородской области среди пострадавшей от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) жилой инфраструктуры успешно восстановлено около 1 500 квартир и домов. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. «С начала года у нас от обстрелов пострадало большое количество жилых домов и квартир. Около 1 500 мы уже восстановили», — сообщил Гладков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Губернатор добавил, что в селе Никольском ремонт фасадов двух жилых домов отложен на весну из-за невозможности качественного проведения такого вида работ в данный момент времени, но уже можно сказать, что из 68 домов, находящихся в селе, 65 успешно восстановлено. Ранее глава Белгородской области назвал фейками сообщения о планах украинской армии захватить некоторые населенные пункты области. Поселок в Яковлевском городском округе Белгородской области, 8 декабря, попал под обстрел украинских боевиков, передает Nation News. Также 4 дома оказались повреждены при обстреле села Бутырки, сообщает телеканал 360.