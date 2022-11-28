28 ноября 2022

Гладков опроверг слухи о подготовке Белгородской области к наступлению ВСУ

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, пулемет, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Губернатор назвал фейками информацию о подготовке Белгородской области к нападению ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Информация о готовящемся нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область не соответствует действительности. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«То, что пишут еще и о захвате, о наступлении. […] Это фейки», — цитирует ТАСС слова Вячеслава Гладкова во время прямого эфира во «ВКонтакте».Губернатор отметил, что информация о якобы готовящемся захвате Шебекино и Валуйки в Белгородской области приходит из украинских СМИ еще с февраля.

По его словам, данные о закупке обмундирования и запасов еды на два дня для полиции также является недостоверной. Гладков заверил, что все силовые структуры региона находятся на местах и работают в штатном режиме.

Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке Леонид Решетников заявил, что Украина планируют вторгнуться в Белгородскую область. Он считает, что российским войскам необходимо готовить наступление на Купянском направлении и возвращать потерянные территории на Харьковском направлении.

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Информация о готовящемся нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область не соответствует действительности. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «То, что пишут еще и о захвате, о наступлении. […] Это фейки», — цитирует ТАСС слова Вячеслава Гладкова во время прямого эфира во «ВКонтакте».Губернатор отметил, что информация о якобы готовящемся захвате Шебекино и Валуйки в Белгородской области приходит из украинских СМИ еще с февраля. По его словам, данные о закупке обмундирования и запасов еды на два дня для полиции также является недостоверной. Гладков заверил, что все силовые структуры региона находятся на местах и работают в штатном режиме. Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке Леонид Решетников заявил, что Украина планируют вторгнуться в Белгородскую область. Он считает, что российским войскам необходимо готовить наступление на Купянском направлении и возвращать потерянные территории на Харьковском направлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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