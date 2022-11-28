Гладков опроверг слухи о подготовке Белгородской области к наступлению ВСУ

29 ноября 2022 в 02:15 Размер текста - 17 +

Губернатор назвал фейками информацию о подготовке Белгородской области к нападению ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Информация о готовящемся нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область не соответствует действительности. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «То, что пишут еще и о захвате, о наступлении. […] Это фейки», — цитирует ТАСС слова Вячеслава Гладкова во время прямого эфира во «ВКонтакте».Губернатор отметил, что информация о якобы готовящемся захвате Шебекино и Валуйки в Белгородской области приходит из украинских СМИ еще с февраля. По его словам, данные о закупке обмундирования и запасов еды на два дня для полиции также является недостоверной. Гладков заверил, что все силовые структуры региона находятся на местах и работают в штатном режиме. Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке Леонид Решетников заявил, что Украина планируют вторгнуться в Белгородскую область. Он считает, что российским войскам необходимо готовить наступление на Купянском направлении и возвращать потерянные территории на Харьковском направлении.

Информация о готовящемся нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область не соответствует действительности. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков. «То, что пишут еще и о захвате, о наступлении. […] Это фейки», — цитирует ТАСС слова Вячеслава Гладкова во время прямого эфира во «ВКонтакте».Губернатор отметил, что информация о якобы готовящемся захвате Шебекино и Валуйки в Белгородской области приходит из украинских СМИ еще с февраля. По его словам, данные о закупке обмундирования и запасов еды на два дня для полиции также является недостоверной. Гладков заверил, что все силовые структуры региона находятся на местах и работают в штатном режиме. Ранее генерал-лейтенант службы внешней разведки РФ (СВР) в отставке Леонид Решетников заявил, что Украина планируют вторгнуться в Белгородскую область. Он считает, что российским войскам необходимо готовить наступление на Купянском направлении и возвращать потерянные территории на Харьковском направлении.