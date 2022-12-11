Песков: Европа сменила зависимость от России на зависимость от США 11 декабря 2022 в 16:52 Размер текста - 17 + Европа теперь нуждаются в газе США, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейские власти сменили зависимость от Российской Федерации на зависимость Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Европа не договаривают, что хотят одну зависимость поменять на другую. Теперь они остро нуждаются в американском сжиженном природном газе», — сказал Песков в программе . Песков добавил, что зависимость Европы от США точно такая же, как от РФ, «только там взаимности гораздо меньше». Также он отметил, что Европа теряет каждый день миллиарды евро, «эти миллиарды долларов уже зарабатывают в Вашингтоне», — проинформировал он. Европейские власти сменили зависимость от Российской Федерации на зависимость Соединенных Штатов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». «Европа не договаривают, что хотят одну зависимость поменять на другую. Теперь они остро нуждаются в американском сжиженном природном газе», — сказал Песков в программе. Песков добавил, что зависимость Европы от США точно такая же, как от РФ, «только там взаимности гораздо меньше». Также он отметил, что Европа теряет каждый день миллиарды евро, «эти миллиарды долларов уже зарабатывают в Вашингтоне», — проинформировал он. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям