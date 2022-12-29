29 декабря 2022

G1: в больнице, где лечился Пеле, раскрыли причину его смерти

В больнице, где проходил лечение Пеле, сообщили причину его смерти
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Открытая лицензия от 27.07.2016 . , флаг бразилии, бразильский флаг
Бразильская легенда Пеле скончался от рака Фото:

Стала известна причина смерти Пеле, который скончался 29 декабря. Подробности сообщили в бразильском новостном портале G1.

«Смерть наступила в 15:27 из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования рака толстой кишки. Следствием чего стал отказ органов жизнедеятельности», — сообщили в G1.

Пеле был госпитализирован 29 ноября в связи с ухудшением состояния здоровья. Помимо курса химиотерапии экс-футболиста лечили от респираторной инфекции.

Ранее URA.RU сообщало о смерти легендарного Пеле. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет. В последние годы футболист боролся с тяжелой болезнью. Пеле является обладателем звания лучшего игрока двадцатого века по версии ФИФА, в 1995—1998 годах занимал должность министра спорта Бразилии.

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Стала известна причина смерти Пеле, который скончался 29 декабря. Подробности сообщили в бразильском новостном портале G1. «Смерть наступила в 15:27 из-за полиорганной недостаточности в результате прогрессирования рака толстой кишки. Следствием чего стал отказ органов жизнедеятельности», — сообщили в G1. Пеле был госпитализирован 29 ноября в связи с ухудшением состояния здоровья. Помимо курса химиотерапии экс-футболиста лечили от респираторной инфекции. Ранее URA.RU сообщало о смерти легендарного Пеле. Он ушел из жизни в возрасте 82 лет. В последние годы футболист боролся с тяжелой болезнью. Пеле является обладателем звания лучшего игрока двадцатого века по версии ФИФА, в 1995—1998 годах занимал должность министра спорта Бразилии.
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