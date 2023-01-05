Медведев назвал США «сукиными детьми» и начал угрожать Вашингтону

США спонсирует военные действия на Украине и убивает своими руками тысячи людей, а затем призывает россиян к миру. Это настоящий цинизм. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, осуждая обращение американского посольства к россиянам.
«Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches (сукины дети — англ.), несущие такой бред, и есть настоящие наследники [рейхсминистра пропаганды фашистской Германии] Йозефа Геббельса», — заявил Медведев. Он добавил, что пособникам военных действий никогда не будет прощения.
Ранее посольство США в Москве опубликовало обращение к россиянам. В нем дипмиссия вспомнила, что объединяет Америку с Россией.
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