Медведев назвал США «сукиными детьми» и начал угрожать Вашингтону

Медведев пригрозил Вашингтону за циничное обращение американского посольства
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Медведев и ко. Форум Сочи-2014, портрет, нимб, медведев дмитрий
Медведев прокомментировал обращение американского посольства Фото:

США спонсирует военные действия на Украине и убивает своими руками тысячи людей, а затем призывает россиян к миру. Это настоящий цинизм. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, осуждая обращение американского посольства к россиянам.

«Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches (сукины дети — англ.), несущие такой бред, и есть настоящие наследники [рейхсминистра пропаганды фашистской Германии] Йозефа Геббельса», — заявил Медведев. Он добавил, что пособникам военных действий никогда не будет прощения.

Ранее посольство США в Москве опубликовало обращение к россиянам. В нем дипмиссия вспомнила, что объединяет Америку с Россией.

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США спонсирует военные действия на Украине и убивает своими руками тысячи людей, а затем призывает россиян к миру. Это настоящий цинизм. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, осуждая обращение американского посольства к россиянам. «Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches (сукины дети — англ.), несущие такой бред, и есть настоящие наследники [рейхсминистра пропаганды фашистской Германии] Йозефа Геббельса», — заявил Медведев. Он добавил, что пособникам военных действий никогда не будет прощения. Ранее посольство США в Москве опубликовало обращение к россиянам. В нем дипмиссия вспомнила, что объединяет Америку с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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