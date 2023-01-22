RT заявило о переброске украинских карателей в Купянск

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
В Купянске концентрируются карательные подразделения, передает RT Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ перебрасывает в Купянск карательные подразделения. Об этом сообщают журналисты издания RT. Ситуация может быть связана с ростом пророссийских настроений в городе.

«Украинская армия стягивает в город Купянск в Харьковской области карательные подразделения, ранее причастные к „фильтрационным мероприятиям“ и террору против мирного населения в других городах», — передает издание. Также в конце месяца в город планируют перебросить подразделение, сформированное из футбольных фанатов и неонацистов.

В Европарламенте рассказали о нарушении прав и свобод украинских граждан. По мнению европарламентария Ману Пинеды, украинцев преследуют за коммунистические взгляды. Он рассказал, что на Украине царит атмосфера террора и преследования.

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ВСУ перебрасывает в Купянск карательные подразделения. Об этом сообщают журналисты издания RT. Ситуация может быть связана с ростом пророссийских настроений в городе. «Украинская армия стягивает в город Купянск в Харьковской области карательные подразделения, ранее причастные к „фильтрационным мероприятиям“ и террору против мирного населения в других городах», — передает издание. Также в конце месяца в город планируют перебросить подразделение, сформированное из футбольных фанатов и неонацистов. В Европарламенте рассказали о нарушении прав и свобод украинских граждан. По мнению европарламентария Ману Пинеды, украинцев преследуют за коммунистические взгляды. Он рассказал, что на Украине царит атмосфера террора и преследования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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