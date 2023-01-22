RT заявило о переброске украинских карателей в Купянск

ВСУ перебрасывает в Купянск карательные подразделения. Об этом сообщают журналисты издания RT. Ситуация может быть связана с ростом пророссийских настроений в городе.
«Украинская армия стягивает в город Купянск в Харьковской области карательные подразделения, ранее причастные к „фильтрационным мероприятиям“ и террору против мирного населения в других городах», — передает издание. Также в конце месяца в город планируют перебросить подразделение, сформированное из футбольных фанатов и неонацистов.
В Европарламенте рассказали о нарушении прав и свобод украинских граждан. По мнению европарламентария Ману Пинеды, украинцев преследуют за коммунистические взгляды. Он рассказал, что на Украине царит атмосфера террора и преследования.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Будьте в курсе всех событий в России и не только - подпишитесь на нашу ежедневную рассылку и получайте свежие новости первыми!
ВСУ перебрасывает в Купянск карательные подразделения. Об этом сообщают журналисты издания RT. Ситуация может быть связана с ростом пророссийских настроений в городе. «Украинская армия стягивает в город Купянск в Харьковской области карательные подразделения, ранее причастные к „фильтрационным мероприятиям“ и террору против мирного населения в других городах», — передает издание. Также в конце месяца в город планируют перебросить подразделение, сформированное из футбольных фанатов и неонацистов. В Европарламенте рассказали о нарушении прав и свобод украинских граждан. По мнению европарламентария Ману Пинеды, украинцев преследуют за коммунистические взгляды. Он рассказал, что на Украине царит атмосфера террора и преследования.