Иркутский мэр оправдался за призыв убивать бездомных собак

Мэр Бодайбо настаивает на убийстве бездомных собак ради безопасности граждан

31 января 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

У регионов не хватает средств на решение вопроса с бездомными животными, утверждает Евгений Юмашев Фото: Николай Бастриков © URA.RU Вступивший в силу с 1 января 2020 года Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который запрещает истребление бездомных собак и кошек, не работает в регионах России. Так как средств на отлов не хватает, а угроза жизни граждан сохраняется, мэр г. Бодайбо Иркутской области Евгений Юмашев предложил усыплять животных. Так он прокомментировал URA.RU свой призыв убивать бездомных собак. «Сегодня Федеральный закон не работает на нашей территории, на территории других районов. Нужно его поменять: или его финансирование, или все эти нормы. Мы, используя данный закон, не обеспечиваем безопасность наших граждан. Даже те собаки, которые выпускаются с бирками (бездомных животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, возвращают на прежнее место обитания со специальной биркой-чипом, — прим. URA.RU), несут опасность для наших детей, людей. Мы нарушаем конституционные права граждан на безопасность. Это самое главное. Я ежедневно получаю десятки сообщений: „помогите, там собаки“, „тут невозможно пройти в школу“. Рано или поздно мы придем к тому, что нам нужно будет всех бездомных собак, у которых нет хозяев, усыплять. Это мое мнение», — объяснил Евгений Юмашев. По словам мэра, у города не хватает средств на отлов всех бездомных животных. «Мы тратим миллиарды рублей в масштабах страны в никуда. За отлов одной собаки платим 48 000 рублей. Это ненормально. Причем это полномочия областные. Депутаты Законодательного собрания, никого не спросив, приняли закон и передали все на уровень районов. При этом не дали денег в том объеме, который требуется. Нам выделяют один миллион рублей. Мы вынуждены добавлять пять своих. Причем, это не решает проблему. Собак не убывает с улицы. В Беларуси сегодня, если бездомная собака отловлена, она содержится две недели, и если не находится хозяин, то она усыпляется. Да, не гуманно, но что делать. Также было в Советском Союзе», — добавил Юмашев. Ранее на совете Заксобрания по взаимодействию с муниципалитетами мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев заявил о необходимости изменить подходы к обращению с безнадзорными животными, в частности, их уничтожать. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов расценил это предложение как публичный призыв представителя органа власти к совершению уголовного преступления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вступивший в силу с 1 января 2020 года Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными», который запрещает истребление бездомных собак и кошек, не работает в регионах России. Так как средств на отлов не хватает, а угроза жизни граждан сохраняется, мэр г. Бодайбо Иркутской области Евгений Юмашев предложил усыплять животных. Так он прокомментировал URA.RU свой призыв убивать бездомных собак. «Сегодня Федеральный закон не работает на нашей территории, на территории других районов. Нужно его поменять: или его финансирование, или все эти нормы. Мы, используя данный закон, не обеспечиваем безопасность наших граждан. Даже те собаки, которые выпускаются с бирками (бездомных животных отлавливают, стерилизуют, вакцинируют, возвращают на прежнее место обитания со специальной биркой-чипом, — прим. URA.RU), несут опасность для наших детей, людей. Мы нарушаем конституционные права граждан на безопасность. Это самое главное. Я ежедневно получаю десятки сообщений: „помогите, там собаки“, „тут невозможно пройти в школу“. Рано или поздно мы придем к тому, что нам нужно будет всех бездомных собак, у которых нет хозяев, усыплять. Это мое мнение», — объяснил Евгений Юмашев. По словам мэра, у города не хватает средств на отлов всех бездомных животных. «Мы тратим миллиарды рублей в масштабах страны в никуда. За отлов одной собаки платим 48 000 рублей. Это ненормально. Причем это полномочия областные. Депутаты Законодательного собрания, никого не спросив, приняли закон и передали все на уровень районов. При этом не дали денег в том объеме, который требуется. Нам выделяют один миллион рублей. Мы вынуждены добавлять пять своих. Причем, это не решает проблему. Собак не убывает с улицы. В Беларуси сегодня, если бездомная собака отловлена, она содержится две недели, и если не находится хозяин, то она усыпляется. Да, не гуманно, но что делать. Также было в Советском Союзе», — добавил Юмашев. Ранее на совете Заксобрания по взаимодействию с муниципалитетами мэр Бодайбо и Бодайбинского района Евгений Юмашев заявил о необходимости изменить подходы к обращению с безнадзорными животными, в частности, их уничтожать. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов расценил это предложение как публичный призыв представителя органа власти к совершению уголовного преступления.