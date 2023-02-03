Политолог назвал рычаги влияния Турции на решения НАТО

Политолог: Турция является единственным союзником НАТО в районе Черного моря

04 февраля 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Турция разрешает России обходить санкции Запада, считает Владимир Брутер Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турция способна влиять на решение НАТО, так как является для стран Запада единственным союзником в южной части Черного моря, что позволяет стране держать нейтралитет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Турция для Запада ключевой союзник в том, что касается южной части Черного моря и вообще южного фланга. Никого другого на этой территории не существует. Мы видим, что отношения даже с такими устойчивыми союзниками Запада как Эмираты, Саудовская Аравия за последнее время в значительной степени испортились. И, разумеется, Запад не рассчитывает на них. Поэтому то, что Турция в НАТО, очень сильно стабилизирует ситуацию для Запада в плане безопасности. Отношения в рамках партнерства Россия — НАТО дают Западу очень большую устойчивость. То же самое касается и Турции в целом», — объяснил Владимир Брутер. По словам политолога, то, что у НАТО отсутствуют рычаги влияния на Турцию, видно по отсутствующим санкциям против России со стороны государства. «У НАТО нет никаких рычагов влияния. Наоборот они есть у Турции. Даже по самому факту ввода санкций мы это понимаем. Запад и так боится того, что отношения с Турцией будут еще больше отчуждаться, и любое введение санкций это усилит. Они будут уговаривать не делать то, другое, третье, но в целом у них нет механизма контроля. Турки пытаются держать свой интерес, пытаются перед лицом коллективного Запада не выглядеть особо нагло, то есть не разрешать России обходить санкции таким зримым образом. Но в целом мы видим, что за год особые механизмы не нарисовались», — добавил Брутер. Ранее турецкий аналитик Берджан Тутарю заявил, что НАТО будет добиваться согласия Турции, чтобы начать полномасштабный военный конфликт с Россией. Ранее Альянс оставался в стороне конфликта из-за решительного вето Германии и Анкары. Однако немцы в итоге согласились отправить танки на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Турция способна влиять на решение НАТО, так как является для стран Запада единственным союзником в южной части Черного моря, что позволяет стране держать нейтралитет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. «Турция для Запада ключевой союзник в том, что касается южной части Черного моря и вообще южного фланга. Никого другого на этой территории не существует. Мы видим, что отношения даже с такими устойчивыми союзниками Запада как Эмираты, Саудовская Аравия за последнее время в значительной степени испортились. И, разумеется, Запад не рассчитывает на них. Поэтому то, что Турция в НАТО, очень сильно стабилизирует ситуацию для Запада в плане безопасности. Отношения в рамках партнерства Россия — НАТО дают Западу очень большую устойчивость. То же самое касается и Турции в целом», — объяснил Владимир Брутер. По словам политолога, то, что у НАТО отсутствуют рычаги влияния на Турцию, видно по отсутствующим санкциям против России со стороны государства. «У НАТО нет никаких рычагов влияния. Наоборот они есть у Турции. Даже по самому факту ввода санкций мы это понимаем. Запад и так боится того, что отношения с Турцией будут еще больше отчуждаться, и любое введение санкций это усилит. Они будут уговаривать не делать то, другое, третье, но в целом у них нет механизма контроля. Турки пытаются держать свой интерес, пытаются перед лицом коллективного Запада не выглядеть особо нагло, то есть не разрешать России обходить санкции таким зримым образом. Но в целом мы видим, что за год особые механизмы не нарисовались», — добавил Брутер. Ранее турецкий аналитик Берджан Тутарю заявил, что НАТО будет добиваться согласия Турции, чтобы начать полномасштабный военный конфликт с Россией. Ранее Альянс оставался в стороне конфликта из-за решительного вето Германии и Анкары. Однако немцы в итоге согласились отправить танки на Украину.