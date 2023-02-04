В правительстве Венгрии обвинили Европу в эскалации конфликта на Украине

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Европа собирается увеличить военную помощь Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Призыв европейского парламента поставить еще больше вооружения Украине ведет к эскалации конфликта. Такое мнение высказал замруководителя ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор. Так он отреагировал на резолюцию, которую приняли депутаты Европарламента.

«В тексте содержится конкретный перечень: больше танков, больше бронемашин и больше боеприпасов, затем истребители и ракетные системы дальнего действия. Это — что угодно, только не призыв к миру. Скорее, это большой шаг к эскалации», — заявил Домотор в видеообращении, которое он опубликовал в соцсети.

Европарламент опубликовал резолюцию, в которой членов ЕС призвали увеличить и ускорить военную помощь Украине. Также Европарламент призвал руководство Евросоюза как можно быстрее ввести новые санкции против России, передает Nation News. А депутат Европарламента Манфред Вебер считает, что экономику Евросоюза нужно перевести на военные рельсы.

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Призыв европейского парламента поставить еще больше вооружения Украине ведет к эскалации конфликта. Такое мнение высказал замруководителя ведомства премьер-министра Венгрии Чаба Домотор. Так он отреагировал на резолюцию, которую приняли депутаты Европарламента. «В тексте содержится конкретный перечень: больше танков, больше бронемашин и больше боеприпасов, затем истребители и ракетные системы дальнего действия. Это — что угодно, только не призыв к миру. Скорее, это большой шаг к эскалации», — заявил Домотор в видеообращении, которое он опубликовал в соцсети. Европарламент опубликовал резолюцию, в которой членов ЕС призвали увеличить и ускорить военную помощь Украине. Также Европарламент призвал руководство Евросоюза как можно быстрее ввести новые санкции против России, передает Nation News. А депутат Европарламента Манфред Вебер считает, что экономику Евросоюза нужно перевести на военные рельсы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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