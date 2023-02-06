Полянский: родные украинских пленных просят РФ не возвращать их

06 февраля 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Украинские военнопленные не хотят возвращаться из-за командования Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Родственники украинских военнопленных просят не возвращать их обратно, чтобы солдаты не оказались снова на фронте. Об этом сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации. «Матери и жены украинских солдат в своих обращениях к уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать», — цитирует Полянского РИА Новости. По его словам, украинские пленные и их родственники рассказывают страшные истории об условиях службы и отношении командования ВСУ к солдатам. Украинских военных используют как пушечное мясо, сказал Полянский. Ранее Россия и Украина провели обмен пленными. В Минобороны РФ рассказали, что более 60 военных вернулись в Россию. На Украину возвращены 166 пленных, цитирует Life главу офиса украинского президента Андрея Ермака. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, Украина умышленно саботирует обмен пленными, передает RT.

Родственники украинских военнопленных просят не возвращать их обратно, чтобы солдаты не оказались снова на фронте. Об этом сказал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации. «Матери и жены украинских солдат в своих обращениях к уполномоченному по правам человека в России просят оставить своих близких на территории нашей страны, чтобы их вновь не погнали воевать», — цитирует Полянского РИА Новости. По его словам, украинские пленные и их родственники рассказывают страшные истории об условиях службы и отношении командования ВСУ к солдатам. Украинских военных используют как пушечное мясо, сказал Полянский. Ранее Россия и Украина провели обмен пленными. В Минобороны РФ рассказали, что более 60 военных вернулись в Россию. На Украину возвращены 166 пленных, цитирует Life главу офиса украинского президента Андрея Ермака. По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, Украина умышленно саботирует обмен пленными, передает RT.