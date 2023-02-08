Мобилизованные заявили Турчаку, что довольны выплатами и обеспечением

08 февраля 2023 в 16:42 Размер текста - 17 +

Работа с мобилизованными выстроена по принципу «минимум теории, максимум практики», заявил Андрей Турчак Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Рабочая группа, которая занимается вопросами по спецоперации, все реже получает жалобы, связанные с проблемами по денежным выплатам. Мобилизованные граждане довольны и выплатами и обеспечением в целом. Об этом заявил генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Пообщались с [мобилизованными, которые проходят подготовку в учебном центре Курского территориального гарнизона] бойцами. Всем довольны, всем обеспечены. Проблем нет. С выплатами — тоже. <…> Работа с мобилизованными выстроена по принципу „минимум теории, максимум практики“», — отметил Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Генсек партии рассказал, что в настоящий момент в центре обучаются около тысячи мобилизованных бойцов из разных регионов страны. Они обучаются различным аспектам ведения боевых действий и не только. Например, бойцы отрабатывают навыки тактической медицины, радиационной, химической и биологической защиты. Всего центр рассчитан на 4,5 тысячи мобилизованных. Причем вместе с мобилизованным гражданами подготовку проходят и контрактники. Андрей Турчак отметил, что всех солдат обучают профессиональные и компетентные инструкторы с боевым опытом. Ранее президент РФ Владимир Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников СВО. Соответствующий указ был опубликован 20 декабря. Данная группа контролирует реализацию мер поддержки участников спецоперации, а также готовит предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рабочая группа, которая занимается вопросами по спецоперации, все реже получает жалобы, связанные с проблемами по денежным выплатам. Мобилизованные граждане довольны и выплатами и обеспечением в целом. Об этом заявил генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Пообщались с [мобилизованными, которые проходят подготовку в учебном центре Курского территориального гарнизона] бойцами. Всем довольны, всем обеспечены. Проблем нет. С выплатами — тоже. <…> Работа с мобилизованными выстроена по принципу „минимум теории, максимум практики“», — отметил Андрей Турчак. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Генсек партии рассказал, что в настоящий момент в центре обучаются около тысячи мобилизованных бойцов из разных регионов страны. Они обучаются различным аспектам ведения боевых действий и не только. Например, бойцы отрабатывают навыки тактической медицины, радиационной, химической и биологической защиты. Всего центр рассчитан на 4,5 тысячи мобилизованных. Причем вместе с мобилизованным гражданами подготовку проходят и контрактники. Андрей Турчак отметил, что всех солдат обучают профессиональные и компетентные инструкторы с боевым опытом. Ранее президент РФ Владимир Путин образовал рабочую группу по вопросам мобилизации и социальной поддержки участников СВО. Соответствующий указ был опубликован 20 декабря. Данная группа контролирует реализацию мер поддержки участников спецоперации, а также готовит предложения по совершенствованию правового регулирования в сфере мобилизации.